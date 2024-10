„The Voice of Germany“: Coach kann es nicht fassen – „Schweinerei“

Die neue Staffel von „The Voice of Germany“ ist in vollem Gange. Die Jury rund um Mark Forster, Yvonne Catterfeld, Samu Haber und Kamrad begibt sich wieder auf die Suche nach den größten Gesangs-Talenten Deutschlands. Um die Talente in ihre Teams zu locken, greifen die Coaches auch gerne mal zu schmutzigen Tricks.

Am Freitagabend (4. Oktober) zeigt Sat.1 die vierte Runde der „Blind Auditions“. Und die soll es in sich haben. Vor allem ein Jurymitglied von „The Voice of Germany“ hat es alles andere als einfach. Und daran sind ausgerechnet die Kollegen Schuld!

Der Kampf bei „The Voice of Germany“ ist eröffnet

„Es wird hart, schmutzig und unfair“, sagt Samu Haber zu Beginn der Sendung. Und damit soll er Recht behalten. An diesem Abend stellen sich die Coaches nämlich gegen Sängerin Yvonne Catterfeld! „Alle gegen einen. Alle gegen mich! Schweinerei, ey“, beschwert sich die Jurorin.

Der Grund für die Aufregung: Yvonne Catterfeld wird in der vierten Folge gleich mehrmals von ihren Kollegen geblockt. Das neue Feature, das seit letzter Staffel in die Sendung integriert wurde, zeigt seine Wirkung. Doch wieso haben es Mark Forster, Samu Haber und Kamrad auf die 44-Jährige abgesehen?

„The Voice of Germany“: Alle gegen SIE

Die drei Männer auf den roten Stühlen verbünden sich ein wenig gegen die Sängerin, weil sie bei den Kandidaten sehr beliebt zu sein scheint. „Yvonne zieht von Anfang an an einem vorbei“, stellt Kamrad im Interview fest. „Das Perfide an Catterfeld ist, dass man keine Angst vor ihr hat, obwohl man es sollte“, sagt Mark Forster kurz danach.

Als sich in der vierten Folge wieder ein Talent für die Sängerin entscheidet, steigen ihre Konkurrenten auf die Barrikaden. Es fallen Sätze wie „Das macht so keinen Spaß“, „Das heißt hier nicht ‚The Voice of Yvonne'“ oder „Das gibt Krieg“. Gesagt – getan: Die drei Juroren blocken die 44-Jährige gleich mehrmals in der Sendung. Ob sie damit ihre Chancen auf den Sieg erhöhen können?

Die neue Staffel von „The Voice of Germany” startet am Donnerstag (26.09.) bei ProSieben und kommt außerdem am Freitag (27.09.) bei Sat.1. Ganze Folgen kannst du auch bei Joyn streamen.