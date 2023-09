„The Voice of Germany“: Mitten in der Show greift Moderator Thore Schölermann zum Handy

Es geht wieder los. Am 21. September 2023 startet die neue Staffel „The Voice of Germany“ bei RTL und ProSieben. Schon vorab versorgen die Sender die Fans der Castingshow mit kleinen Ausschnitten aus den kommenden Sendungen. Und so bekamen die „The Voice of Germany“-Freunde auch Sänger Danilo Timm bereits vor TV-Ausstrahlung seines Auftrittes zu Gesicht.

Und der Clip hatte es in sich. So ist Danilo ein echter Paradiesvogel. Nicht nur, dass der 35-jährige Brasilianer komplett in Pink bei ProSieben und Sat.1 aufmarschierte. Nein, der „The Voice of Germany“-Kandidat hatte auch seinen eigenen Sauna-Chor dabei.

„The Voice of Germany“-Kandidat singt im Sauna-Chor

Sauna-Chor? Ja, richtig gelesen. Danilo und seine Freundinnen und Freunde sind begeisterte Nackt-Sänger. „Wir nennen uns Sauna-Chor. Wir lieben Sauna und wir singen bei Sauna-Festivals zusammen“, berichtet der 35-Jährige. Und weiter: „Zum Beispiel haben wir schon in allen Klubs in Berlin gesungen. ‚Kater Blau‘, ‚KitKat-Club‘.“

Und auch die Mitglieder seines Chors plauderten aus dem Nähkästchen. „Wir singen manchmal und haben dabei keine Klamotten an, weil man in dem Moment einfach am verwundbarsten ist. Wir alle haben unterschiedliche Körper und sind nicht perfekt. Uns in dem Moment gegenseitig Liebe zu schenken, und zu feiern und zu singen, und das alles nicht zu ernst zu nehmen, dafür steht Danilo auch. Für Empowerment genau in dem Moment, wenn man sich am zerbrechlichsten fühlt“, so eine Sängerin.

Mehr Nachrichten:

Zerbrechlich schien sich Danilo dennoch zu fühlen, war er doch ohne seine Familie angereist. Doch Moderator Thore Schölermann wusste Abhilfe zu leisten. Mitten in der Show zückte er sein Handy, rief die brasilianische Familie des Sängers an. Und machte Danilo so eine riesige Freude. Jetzt muss der 35-Jähriges sich nur noch vor den neuen Coaches Shirin David, Ronan Keating, Giovanni Zarrella und den Kaulitz-Brüdern beweisen.