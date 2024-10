„The Voice of Germany“: Überraschung im Studio! „Hatten wir auch noch nicht“

Die diesjährige Staffel von „The Voice of Germany“ hat es wirklich in sich. Bei der Suche nach dem talentiertesten Sänger Deutschlands schenken sich die Coaches rund um Mark Forster, Yvonne Catterfeld, Samu Haber und Kamrad nichts. Jeder von ihnen möchte gewinnen.

Am Donnerstagabend (31. Oktober) gehen die sogenannten Battles in die dritte Runde. Dort treten bis zu drei Kandidaten gegeneinander an. Der Coach hat dann die Qual der Wahl, welchen der Sänger er eine Runde weiter lässt. Bevor es an dem Abend aber zur Sache gehen kann, unterbricht Moderator Thore Schölermann die Sendung kurz.

„The Voice of Germany“: Überraschung für das Publikum

Unter tosendem Applaus und lauten Jubelschreien des Publikums begrüßt das Moderatoren-Duo Melissa Khalaj und Thore Schölermann die Jury erst einmal. Nachdem es sich die vier Coaches auf ihren Stühlen gemütlich gemacht haben, folgt eine kleine Überraschung für die Zuschauer.

+++ „The Voice of Germany“: Drama mitten in der Show! “Ich sterbe” +++

„Das hatten wir auch noch nicht, ne? Bevor wir in das Coaching der Talente gehen, möchte unser finnischer Chef-Choreograf erstmal unser Publikum coachen“, sagt der Moderator in die Richtung von Samu Haber. Der steht kurz danach auch schon auf und wendet sich an die Zuschauer im Studio.

„The Voice of Germany“: Samu Haber hat dringende Bitte

Der „The Voice of Germany“-Coach möchte das Publikum gerne in das Battle seiner Kandidaten einbeziehen. „Es ist ganz einfach. Alle sagen nur einmal laut ‚Hey‘!“, erklärt Samu Haber und zeigt das Zeichen. Die Probe läuft noch recht bescheiden. Doch als die beiden Sänger auf der Bühne stehen und performen, läuft die kleine Showeinlage wie geschmiert.

+++ „The Voice of Germany“: Überraschender Bühnen-Auftritt nervt Zuschauer – „Bescheuert“ +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Die neue Staffel von „The Voice of Germany” startet am Donnerstag (26.09.2024) bei ProSieben und kommt außerdem am Freitag bei Sat.1. Ganze Folgen kannst du auch bei Joyn streamen.