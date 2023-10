„The Voice of Germany“: Erneute Regeländerungen – Drama vorprogrammiert

Es wird ernst bei „The Voice of Germany„! Nachdem die Coaches rund um Ronan Keating, Giovanni Zarrella, Shirin David und die Kaulitz-Brüder ihre Teams voll haben, geht es am Freitagabend (20. Oktober) in die Battles. Dort treten Kandidaten im direkten Duell gegeneinander an.

Die heiße Phase hat bereits in den vergangenen Staffeln von „The Voice of Germany“ immer für Aufsehen gesorgt. Von großer Freude bis bitterer Tränen war alles dabei. Und auch 2023 dürfte es wieder emotional werden. Zwei Regeländerungen dürften es dieses Jahr vielleicht sogar noch dramatischer machen, als in den Jahren zuvor.

„The Voice of Germany“: SO laufen die Battles ab sofort

In der Vergangenheit sahen die direkten Duelle immer folgendermaßen aus: Zwei Talente eines jeweiligen Teams performen gemeinsam einen Song auf der Bühne. Danach entscheidet sich der Coach für einen Kandidaten. Der andere muss die Sendung daraufhin sofort verlassen.

Doch dieses Jahr ist alles anders: Die Jury kann auch beide Talente weiterlassen! Was zunächst nach einer guten Nachricht klingt, hat jedoch einen Haken. Jeder Coach hat eine bestimmte Anzahl an Plätzen zur Verfügung. Das bedeutet: Wenn das Team bereits voll ist und noch Kandidaten in den Battles folgen, müssen beide gehen. Und noch etwas ändert sich.

„The Voice of Germany“ schafft Steal-Deal ab

Für manche Kandidaten gab es bisher immer noch eine zweite Chance. Im sogenannten Steal-Deal konnten sich die anderen Coaches ein ausgeschiedenes Talent in ihr Team holen. Doch das wird es fortan nicht mehr geben. Wenn man als Kandidat nun in den Battles rausfliegt, gibt es keine Möglichkeit auf ein Comeback. Bleibt abzuwarten, wie diese neue Regeln bei den Beteiligten ankommen.

Seit dem 21. September laufen die neuen Folgen immer donnerstags auf ProSieben und freitags auf SAT.1, jeweils um 20.15 Uhr, sowie parallel bei Joyn.