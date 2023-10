„The Voice of Germany“: Bill heimlich in Shirins Garderobe – „Ich bin nackt!“

Wenn am Freitagabend (20. Oktober) die ersten Battles bei „The Voice of Germany“ starten, liegen die Nerven einiger Kandidaten blank.

Schließlich müssen sie nach den Blind Auditions – ihre erste Hürde in dem Musikwettbewerb – nun im direkten Konkurrenzkampf gegen ihre Mitstreiter antreten und mit einem jeweils anderen Kandidaten aus demselben Team gemeinsam einen Song singen. Nur einer von beiden kommt danach weiter.

Und auch den „The Voice of Germany“-Juroren merkt man im Vorfeld bereits die Aufregung an. Den besten Beweis dafür liefert Shirin David nun, die plötzlich von Bill Kaulitz in ihrer Garderobe überrascht wird.

„The Voice of Germany“: Bill überrascht Shirin in Garderobe

In einem Instagram-Video der Show sieht man den „Tokio Hotel“-Star vor der Garderobe seiner Coach-Kollegin Shirin. Im Hintergrund ist sein Zwillingsbruder Tom. Leise klopft der Entertainer an ihre Tür, ist sich aber nicht sicher, ob sie ihn wirklich hereingebeten hat. „Hast du ja gesagt oder nicht?“

Dann macht er einfach die Tür auf und kann nicht glauben, was er sieht. Shirin David ruft plötzlich: „Ich bin nackt!“

Nackt ist die „The Voice of Germany”-Jurorin allerdings gar nicht, sondern überrascht im Bademantel und mit Lockenwicklern. Und doch freut sich die 28-Jährige über den unverhofften Kaulitz-Besuch und teilt auch gleich ihr Leid als Coach vor den Battles: „Ich glaube, jetzt habe ich Angst.“

Aus der Ruhe bringen lässt sich Shirin aber trotz allem nicht, denn sie verspricht ihren Kollegen obendrein: „Ich bin motiviert!“

Am Freitagabend haben die Coaches noch einmal die Chance, die letzten Kandidaten bei den Blind Auditions in ihr Team zu holen, bevor es dann im Laufe des Abends nahtlos zu den Battles übergeht.

„The Voice of Germany“ startet um 20.15 Uhr bei Sat.1.