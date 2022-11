„The Masked Singer“-Star Rick Kavanian macht bittere Ankündigung! „Nicht dabei“

Einige Zuschauer hatten Rick Kavanian bereits als „Rosty“ von „The Masked Singer“ ausgemacht. Beim großen Finale am Samstagabend (5. November) folgte dann die Gewissheit. Der Schauspieler hatte fünf Wochen lang als Roboter das Publikum von Prosieben verzaubert und das, obwohl er parallel noch fleißig die Werbetrommel für seinen neuen Kinofilm „Hui Buh und das Hexenschloss“ rührte.

Hier schlüpft Rick Kavanian nach 16 Jahren Pause zum zweiten Mal in die Rolle des Dieners Charles, der pflichtbewusst im Dienst von König Julius (Christoph Maria Herbst) steht. Im Interview mit dieser Redaktion sprach Kavanian jetzt über die Rückkehr ans Filmset von Schloss Burgeck, Stunts beim Dreh und plauderte auch über das Amazon Prime-Format „LOL: Last one Laughing“, in dem der „The Masked Singer“-Star bereits dreimal mitwirkte.

„The Masked Singer“-Star Rick Kavanian zurück bei „Hui Buh“

Seit dem ersten Teil von Hui Buh sind 16 Jahre vergangen, als Zuschauer erkennt man kaum einen Unterschied bei deiner Rolle Charles. Wie hast du dich so jung gehalten?

Ich habe keine Ahnung, aber ich vermute, es sind Spezialeffekte, die sündhaft teuer waren. Was mir wirklich hilft, ist, wenn man sich auf die Rolle freut. Und der Charles ist sehr in mir drin, deswegen konnte ich ihn auch sofort wieder herausholen. Es ist aber auch ein bisschen Glückssache, gutes Make-up, gute Ernährung, viel Flüssigkeit…

Was war es für ein Gefühl, nach so vielen Jahren in deine alte Rolle zurückzukehren?

Nach so vielen Jahren wieder Charles sein können war besonders und wunderbar. Sebastian Niemann der Autor und Regisseur hat mir damals diese Rolle vorgeschlagen und mich in die Entwicklung des Charakters mit einbezogen und hat mich dann machen lassen. Das ist für einen Schauspieler ein großes Geschenk, wenn du nicht nur siehst, dass dir dein Regisseur vertraut, sondern dich auch im Rahmen des Drehbuchs, laufen lässt. Irgendwann wurde der Charles zu einem Selbstläufer. Mittlerweile ist der Charly, wie ich ihn liebevoll nenne, einfach da, wann immer man ihn braucht.

„The Masked Singer“: Rick Kavanian über Stunts am Set

Du spielst die Rolle des Charles schon recht aufgedreht. Inwiefern nimmst du Teile davon auch mit in dein Privatleben?

Ich bezeichne mich auch gerne als An-aus-Menschen. Wenn die Kamera aus ist, kann ich problemlos Rick sein, wenn die Kamera an ist, bin ich in meiner Rolle. Über die Jahre habe ich mir das so angeeignet. Ich kann gut abschalten.

Deine Rolle hat bei „Hui Buh und das Hexenschloss“ eine Stunt-Aufnahme. Wie viel Eigenanteil steckt in dieser Szene?

Ich kann mich bei den dümmsten Dingen verletzen. Ich bin nicht Tom Cruise. Ich werde mich an keine brennenden Flieger hängen. Ich lasse das Fachpersonal machen, wofür es da ist. Wenn ich unglücklich hinfalle und mich verletze, dann falle ich eben ein Mal, aber auch nur einmal und dann muss Charles umbesetzt werden. Ich finde, jeder sollte machen, was er kann und Stunts sind jetzt nicht mein Hauptberuf.

Klingt, als hättest du dich schonmal am Set verletzt.

Verletzt nicht, aber unerwartet verausgabt, wo wahrscheinlich ein Profi mit der Hälfte der Kraft dieselbe visuelle Leistung hätte erzielen können. Bei „Jim Knopf und die wilde 13“ habe ich ernsthaft versucht, mich mit Henning Baum zu prügeln. Das war keine gute Idee.

„The Masked Singer“-Star Rick Kavanian verrät „LOL“-Geheimnis

In deinem neuen Film spielst du wieder an der Seite von Michael „Bully“ Herbig. Zusammen standet ihr auch für Bullys Amazon Prime-Serie „LOL: Last one laughing“ vor der Kamera. In Staffel drei sah man dich als lustiges Kühlschrank-Gemüse, wie wahrscheinlich ist es, dass du auch in Staffel 4 diesen Part übernimmst?

Null. Das Gemüse ist verzehrt. Ich bin in der vierten Staffel, so viel kann man sagen, nicht dabei.

Mehr Themen:

Jetzt wo ihr wieder auf den Geschmack gekommen seid, was würdest du von Hui Buh Teil 3 halten?

Von mir aus sofort! Charles ist da, wenn man ihn braucht und ich finde, ein dritter Teil stünde dem Film sehr gut. Schau Dir den Cast an – die kannst du alle wieder so für eine neue Geschichte nehmen. Also ich wäre dabei!

Übrigens: Jetzt, wo Rick Kavanian Teil der „The Masked Singer“-Familie ist, könnte er gut als Überraschungsbesuch bei der Tour von 2023 auftauchen. In Sachen Geheimhaltung hat der Schauspieler immerhin bereits bewiesen, dass auf ihn Verlass ist.