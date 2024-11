„The Masked Singer“: Nach Auftakt ziehen Zuschauer ernüchterndes Fazit – „Bin raus“

Endlich kann das große Kostümraten wieder beginnen! Ab dem 23. November startet „The Masked Singer“ auf ProSieben. Auch in der elften Staffel der Musikshow bleibt das Konzept so simpel wie genial: Zehn maskierte Sänger treten in aufwendigen Kostümen auf, während ein Promi-Rateteam – diesmal mit Palina Rojinski und Rea Garvey – versucht, den Stars ihre Identität zu entlocken. Dabei ist alles erlaubt: Kuriose Spekulationen, wilde Tipps und natürlich eine ordentliche Portion Unterhaltung.

Doch die Meinungen darüber könnten gegensätzlicher kaum sein. Schon jetzt sprudeln die sozialen Netzwerke vor Lob und Spott über.

„The Masked Singer“: Fans fällen ihr Urteil

Auf ProSieben startet am Samstagabend (23. November) erneut „The Masked Singer“. Die aufwendigen Kostüme reichen diesmal vom Feuersalamander, über den Schneemann bis hin zur Lady Ananas. Auf der Online-Plattform X und auch auf Instagram findet regelmäßig ein reger Austausch über die Musikshow statt – im positiven wie negativen Sinn. Schon gleich nach Auftakt scheinen sich Fans ein klares Urteil zu bilden:

„Brutale Fillerfaces, schlimmes Gute-Laune-Gehampel und schlechte Stimmen, wie die von Lady Ananas. Ich bin raus. ‚The Masked Singer‘ immer noch Zero mein Format.“

„Halb so viele Masken bei gleicher Sendezeit heißt ja wohl doppelt so viel Werbung. Toller Deal.“

„Werde ich jetzt anschauen, finde die Show wunderbar.“

„Juhu, das wird eine Hammer-Show.“

Besonders Lady Ananas sorgt für Gesprächsstoff. Während die Gastjuroren Yvonne Catterfeld und Sänger Kamrad Collien Ulmen-Fernandes hinter der Maske vermuten, tippen Fans auf Motsi Mabuse oder Iris Mareike Steen. Wer hat recht? Die Spannung steigt!

Neue Folgen von „The Masked Singer“ gibt es ab dem 23. November zur Primetime auf ProSieben sowie beim Streaming-Dienst Joyn zu sehen.