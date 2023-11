„The Masked Singer“ mit großer Überraschung – Zuschauer sind irritiert

Das große Rätselraten geht wieder los! Welche Promis stecken bloß unter den aufwendig gestalteten Kostümen? Seit Samstagabend (18. November) flimmert „The Masked Singer“ wieder über die Bildschirme bei ProSieben. Dabei sorgte die Show schon direkt zum Auftakt für eine große Überraschung, die Irritation bei den Zuschauern auslöste.

Um genau zu sein, sorgte „The Masked Singer“ schon vor Show-Beginn für eine echte Überraschung. Denn anders als sonst, wurden die Masken in der aktuellen Staffel nicht vorab bekanntgegeben, sondern werden erst nach und nach in der Show enthüllt. Die Zuschauer müssen dieses Jahr also ganz schön viel Geduld mitbringen.

„The Masked Singer“: Das erste Kostüm ist die Eisprinzessin – doch DAS fehlte

Und auch als es dann endlich so weit war und das erste Kostüm enthüllt wurde, kam es zu einem echten Überraschungs-Moment: Die Zuschauer vermissten das sogenannte Indizien-Video! In diesen Kurz-Clips gibt es versteckte Hinweise zu den jeweiligen Promis.

Als erstes durfte die Eisprinzessin die Bühne betreten. Doch von einem Hinweis-Video fehlte bei dieser Figur jede Spur. Das sorgt für jede Menge Irritation bei den Zuschauern. Immerhin sind für viele die Hinweis-Videos einer der Highlights und geben genug Stoff für die Rätsel-Fans her.

Rätsel-Fans außer Rand und Band: Wo ist das Video?

„Wo sind die Indizien?“ und „Keine Videos mit Indizien?“, fragten sich zwei Zuschauer auf der Social-Media-Plattform „X“ (vormals Twitter). Diese Person feierte den ungewöhnlichen Einstieg in die Show sogar: „Kein Gequatsche. Kein überlanges Intro. Keine Vorstellung der Jury. Sofort die Performance. So haben wir es uns doch vorgestellt.“

Bei Kostüm Nummer zwei, dem Feuerlöscher, lief es hingegen wieder wie gewohnt: Dort gab es für Rätsel-Fans auch ein Indizien-Video. Jetzt kann der Rate-Spaß also wieder beginnen!