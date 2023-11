„The Masked Singer“: Paukenschlag bei ProSieben! Sender demaskiert den Zirkusdirektor vor Start

Damit konnte wohl kein Fan von „The Masked Singer“ rechnen. Die erste Maske ist schon vor Beginn der Sendung gefallen.

Am 18. November ist es endlich so weit: Dort startet die neunte Staffel von „The Masked Singer“ bei ProSieben. Im Vorfeld kündigte der Sender an, dass es die geheimnisvollste Ausgabe aller Zeiten werden soll. Bis dato kannten die Zuschauer nur eine Maske: Die des Zirkusdirektors. Doch von wegen geheim.

„The Masked Singer“: Enttarnung noch vor Show-Start!

Dieses Jahr ist wirklich alles anders. Während einige Masken in den vergangenen Staffeln bereits vor Beginn der Show vorgestellt wurden, ist dieses Jahr alles topsecret. Die Zuschauer lernen die einzelnen Charaktere erst am Samstagabend (18. November) kennen. Mit einer Ausnahme: Dem Zirkusdirektor.

Er führte die Fans in den vergangenen Tagen durch zahlreiche Videos, in denen Hinweise auf die Masken versteckt waren. Viele Zuschauer sind davon ausgegangen, dass unter der Maske des Zirkusdirektors selbst auch ein Promi steckt, der sein Gesangstalent unter Beweis stellen wird. Doch da haben sie sich getäuscht. ProSieben demaskiert den Zirkusdirektor kurz vor Beginn der Show.

„The Masked Singer“: ER ist der Zirkusdirektor

Trommelwirbel, bitte! Der Zirkusdirektor ist kein Geringerer als Moderator Matthias Opdenhövel. Damit konnte wohl niemand rechnen. Kein Wunder, dass die Fans nach dieser Enthüllung aus allen Wolken fallen. In den Kommentaren teilen sie Freud und Leid. Während sich zahlreiche Zuschauer über die Enthüllung freuen, finden es andere schade, dass die Maske gefallen ist. Was jedoch bei allen bleibt, ist die Spannung auf die restlichen Masken, die am Samstag zum ersten Mal gezeigt werden.

ProSieben zeigt die neue Staffel von „The Masked Singer“ ab dem 18. November 2023 im TV-Programm und auch in der Mediathek bei Joyn.