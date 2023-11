The Masked Singer: Fans wütend – „Nicht schon wieder“

Am Samstag (18. November) geht es wieder los. Nach langem Warten startet ProSieben endlich mit einer neuen Staffel „The Masked Singer“ in die Vorweihnachtszeit. Viel ist über die neue Ausgabe der Gesangsshow noch nicht bekannt. Um die Masken, die der Sender in den Vorjahren zumeist schon im Vorfeld der Sendung präsentiert hatte, herrscht bislang noch ein großes Geheimnis.

Einzig der „Zirkusdirektor“, ein Pandabär in schicken Anzug samt Zylinder, wurde schon gezeigt. Immerhin verriet ProSieben dafür aber am Samstagmittag (11. November), wer denn in diesem Jahr fest im „The Masked Singer“-Rateteam sitzen wird. So werden Sänger Alvaro Soler und Moderatorin Ruth Moschner ein Duo bilden, das in jeder Woche einen weiteren Rategast zur Seite gestellt bekommt.

„The Masked Singer“: „Ich kapiere es einfach nicht“

Während Alvaro zunehmend freundlich begrüßt wird, kommt es bei Ruth Moschner zu Diskussionen. Es scheint, als würden sich einige Zuschauer bei Instagram mal ein neues Gesicht im Rateteam wünschen.

„Ihr kapiert es einfach nicht, oder? Lest euch doch mal die Kommentare bei euren Posts durch. Seit mehreren Staffeln hat keiner mehr Nerven für Ruth“, heißt es beispielsweise. Oder: „Warum darf keiner äußern, dass man Ruth als nervig empfindet. Warum soll man umschalten? Es muss doch erlaubt sein, zu sagen, wenn einem etwas nicht gefällt. Ich liebe die Sendung, aber sorry, Ruth ist extrem gewöhnungsbedürftig. Ich kann sie auch nicht immer sehen. Deswegen sollte der Sender das Rateteam hin und wieder auswechseln.“

Während eine weitere Zuschauerin ergänzt: „Oje. Nicht schon wieder.“ Doch es gibt auch Gegenstimmen. „Freu mich so das Ruth wieder dabei ist. Für mich ist sie einfach die Show. Ohne sie wäre es einfach nicht das selbe“, schreibt beispielsweise ein „The Masked Singer“-Fan. Und ein weiterer ergänzt: „Lasst doch endlich Ruth in Ruhe. Einfach umschalten, wenn ihr euch genervt fühlt, ist doch ganz einfach!“