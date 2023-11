The Masked Singer: Rätsel gelöst – Zuschauerliebling schon raus aus der Verlosung

Es ist bei jeder „The Masked Singer“-Staffel dasselbe Spiel. Noch bevor der erste Ton gesungen, bevor der erste Bühnenauftritt angetreten wurde, diskutieren die Fans, wer denn wohl unter den kreativen Kostümen und den dazugehörigen Masken stecken könnten.

Nur selten haben die „The Masked Singer“-Fans damit auch Erfolg. Doch in diesem Jahr wird es noch schwerer. Gab ProSieben in der Vergangenheit stets schon vorher einen Großteil der Kostüme preis, hält sich der Sender dieses Jahr komplett bedeckt. Niemand weiß also, wer in welchen Kostüme am Samstag (18. November 2023) auf die Bühne treten wird.

Samstag startet „The Masked Singer“

Doch schon jetzt können einige Stars ausgeschlossen werden. Eine sogar, die jedes Jahr aufs Neue als eine der Topfavoritinnen auf einen Platz auf der „The Masked Singer“ Bühne gehandelt wird. Es handelt sich natürlich um Schlagerkönigin Helene Fischer. Während sich die Fans nichts Schöneres vorstellen könnten, als die Ausnahmekünstlerin unter einem der Kostüme singen zu hören, ist auch in diesem Jahr eine Teilnahme nahezu ausgeschlossen.

So kann die 39-Jährige am zweiten Dezember, dem Tag einer „The Masked Singer“-Ausstrahlung, nicht auf der ProSieben-Bühne stehen. Der Grund: Helene nimmt am selben Tag ihre „Helene Fischer Show“ in Düsseldorf vor Live-Publikum auf. Sich zweiteilen, das dürfte selbst für eine Schlagerkönigin unmöglich sein.

Und auch ihr männliches Pendant, der Kaiser, ist während einer der Live-Shows verhindert. Während nämlich am 16. Dezember die verkleideten Stars um die Krone kämpfen, singt Schlagerstar Roland Kaiser bei der TV-Aufzeichnung zu „Giovanni Zarrella präsentiert: 50 Jahre Roland Kaiser“ in der „Baden-Arena Offenburg“.

Ebenfalls ausscheiden wird damit auch Giovanni Zarrella. Schade eigentlich. Roland Kaiser, Giovanni Zarrella und Helene Fischer auf der „The Masked Singer“-Bühne – das hätte schon was gehabt.