„The Masked Singer“: ProSieben Zuschauer nur noch genervt – „Es wird immer bescheuerter“

Es ist wieder Zeit zu Rätseln! Bei „The Maskes Singer“ liefern die Kandidaten am Samstagabend (29. April 2023) mal wieder eine Performance nach der anderen ab und begeistern damit nicht nur das Rate-Team, sondern auch das Publikum im Studio. Doch die TV-Zuschauer haben die Nase voll.

Es ist mittlerweile die achte Staffel des TV-Formats „The Masked Singer“. Dieses Jahr haben sich die Macher der Sendung in Sachen Kostümen mal wieder selbst übertroffen und sorgen damit bei den Fans für Begeisterung. Doch es gibt auch einige Aspekte, die den ProSieben-Zuschauer nicht besonders gefällt.

„The Masked Singer“: Sarah Engels im Rate-Team

Jede Woche sitzt ein neuer Promi neben Rea Garvey und Ruth Moschner im Rate-Team. An diesem Samstag ist es die ehemalige DSDS-Teilnehmerin Sarah Engels, die mit am Pult sitzen darf. Viele Fans freuen sich über das neue Gesicht und bewundern insbesondere ihr Outfit an diesem Samstagabend.

Doch manche Zuschauer bemerken, dass die zweifache Mutter lange um den heißen Brei redet. Auf Twitter schreiben manche beispielsweise: „Sarah braucht lange, bis sie zum Punkt kommt.“

ProSieben-Zuschauer üben heftige Kritik

Dass die Fans unterschiedliche Meinungen und Favoriten in der Sendung haben, liegt auf der Hand. Doch bei einer Maske sind sich so gut wie alle einig, dass sie die Show verlassen soll: die Diamantula. Viele sind sich nämlich sicher, dass Patricia Kelly dahinter steckt und sind somit von den Auftritten gelangweilt.

Doch auch ausholenden Redebeiträge des Rate-Teams nerven manche Fans von „The Masked Singer“. Zusätzlich zieht sich die Show durch die Beiträge zwischen und vor den Auftritten der Masken – und genau das kritisieren die Zuschauer unter anderem auf Twitter: „Es wird immer bescheuerter. Leider wird die Sendung so unnötig in die Länge gezogen“, schreibt ein User. Andere reagieren sogar rigoroser und schalten gleich um.

Mehr News:

Prosieben zeigt „The Masked Singer“ 2023 samstags live ab 20.15 Uhr im TV und als Wiederholung online in der Mediathek bei Joyn.