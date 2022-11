„The Masked Singer“-Finale: Es ist offiziell – der Maulwurf gewinnt die siebte Staffel

Endlich ist es raus! Der Maulwurf gewinnt die siebte Staffel von „The Masked Singer“. Die Finalisten haben sich ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel geliefert. Doch letztendlich schickt der Maulwurf den Werwolf und Rosty auf Platz zwei und drei. Die Zahnfee wird Vierte. Doch welche Promis haben uns die letzten Wochen so zum Rätseln gebracht?

Die eindeutigste Demaskierung aus Sicht der Fans war die von Rosty. Denn so wie die meisten es vermutet haben, steckte Rick Kavanian unter der Maske. Vorher entpuppte sich, dass die Zahnfee die ganze Zeit von Sängerin Leslie Clio gesungen wurde. Das größte Rätsel für die Zuschauer und das Rateteam stellte der Werwolf. Es ist tatsächlich Bürger Lars Dietrich. Und der Gewinner? Es ist…

„The Masked Singer“: Bis zum Ende spannend – ER ist der Maulwurf

00.00 Uhr: Gewonnen hat Daniel Donskoy! Er ist der Maulwurf. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg.

23.55 Uhr: Ein letztes Mal kommen alle Teilnehmerinnen der diesjährigen Staffel auf der Bühne zusammen. Demaskiert versteht sich. Gemeinsam feiern sie ihren Gewinner: Den Maulwurf. Doch wer ist es denn nun?

23.38 Uhr: Es ist an der Zeit das große Rätsel um den Werwolf zu lösen. Wer ist es bloß? Hinter der Maske verbirgt sich… Bürger Lars Dietrich!

„The Masked Singer“: Der Maulwurf gewinnt die siebte Staffel

23.33 Uhr: Und der Sieger ist… Der Maulwurf. Damit darf sich der Werwolf über einen wohlverdienten zweiten Platz freuen. Und jetzt wird es umso spannender… Wer steckt unter den Masken?

23.29 Uhr: Und jetzt wird es ernst: Wer gewinnt die siebte Staffel von „The Masked Singer“? Und wer sind die letzten beiden Promis? Die Entscheidung ist zum Greifen nah.

„The Masked Singer“: Vermutung bestätigt – ER ist Rosty

22.47 Uhr: Rosty ist… Rick Kavanian! Da hatten die Fans und auch das Rateteam wohl den richtigen Riecher!

22.40 Uhr: Und jetzt heißt es wieder: Wer fliegt raus? Welche Identität wird gelüftet? Matthias Opdenhövel macht es mal wieder super spannend. Zunächst wird verkündet, wer im finalen Duell um den Sieg steht. Die beiden Finalisten sind… Der Werwolf gegen den Maulwurf! Somit scheidet Rosty aus und wird demaskiert! Ist es tatsächlich Rick Kavanian?

22.24 Uhr: Der Maulwurf und Rosty legen schonmal gut vor. Ihr Duett mit dem Zebra begeistert nicht nur das Publikum im Studio, sondern auch zahlreiche Fans bei Twitter. So schreibt ein Fan: „Der Aufwand einiger Performances ist tatsächlich beeindruckend“.

22.05 Uhr: Der Maulwurf, Rosty und der Werwolf werden alle nochmal singen können. Doch sie sind nicht alleine auf der Bühne. Sie werden von der Siegerin des letzten Jahres begleitet: Das Zebra alias Ella Endlich.

„The Masked Singer“: DIESE Sängerin steckt hinter der Zahnfee!

21.55 Uhr: Viele Fans haben auf diesen Moment gewartet und jetzt ist es endlich so weit. Und die Zahnfee ist… Sängerin Leslie Clio!

21.45 Uhr: Zeit für die erste Enthüllung des Abends. Wer darf nochmal ran und wer wird demaskiert? Eine Runde weiter ist… Der Werwolf. Und auch der Maulwurf darf sich freuen. Es entscheidet sich zwischen Rosty und der Zahnfee. Weiter kommt… Rosty! Das bedeutet, dass wir in wenigen Sekunden erfahren werden, welcher Promi unter der Zahnfee steckt.

21.25 Uhr: Showtime für den Werwolf! Es ist die einzige Maske, bei denen über den Köpfen des Rateteam lauter Fragezeichen hängen. Doch vielleicht werden die gleich aufgelöst, denn in wenigen Minuten wird die erste Maske demaskiert!

21.10 Uhr: Nach einer Werbeunterbrechung beginnt wieder das Rätseln. Auch die Jury scheint sich relativ sicher zu sein, dass es Schauspieler Rick Kavanian sein muss.

21.00 Uhr: Nach der Performance sind sich die Twitter-Nutzer sicher: Es ist Rick Kavanian. Ein Zuschauer nimmt es sogar ganz genau und hat intensiv recherchiert: „Habe mir die vergangenen Wochen alte Bullyparade-Sketche zum Stimmenvergleich angesehen und bin ganz sicher: Es ist Rick Kavanian“.

20.50 Uhr: Es folgt der erste Auftritt der Zahnfee. Sie singt den Song „Take Me to Church“ von Hozier. Nach dem Auftritt gibt Riccardo Simonetti offen zu, dass die Zahnfee sein Lieblingskostüm sei. Es fällt häufig der Name Leslie Clio.

20.40 Uhr: Nanu? Plötzlich wird das Raten unterbrochen und das Publikum springt begeistert auf. Denn prompt kommt der Ork, die Maske aus der vergangenen Staffel ins Studio gelaufen und setzt sich mit an das Pult des Rateteams. Der Typ von ihm: Es ist Florian David Fitz.

20.35 Uhr: Was ein Auftritt vom Maulwurf! Mit dem Hit „Grenade“ von Bruno Mars reißt er auch den letzten Zuschauer im Studio aus seinem Sitz. Es kommen lauter Rufe nach einer Zugabe. Gastjurorin Judith Williams ist direkt schockverliebt. Sie denkt direkt Marc Terenzi.

20.25 Uhr: Der Abend ist pickpacke voll, also nichts wie los! In der ersten Runde werden die vier Finalisten gegeneinander antreten. Am Ende wird dann tatsächlich schon die erste Maske fallen. Den Anfang macht der Maulwurf.

„The Masked Singer“: Eröffnung des Finales mit allen Masken

20.20 Uhr: Direkt zu Beginn singen alle Masken der diesjährigen gemeinsam. Besonders begeistert von dieser Performance ist das Rateteam rund um Ruth Moschner. Zu Gast in der letzten Staffel wird sie von „Die Höhle der Löwen“-Jurorin Judith Williams und Influencer Riccardo Simonetti.

20.15 Uhr: Los geht das große Finale von „The Masked Singer“! Ein letztes Mal für dieses Jahr begrüßt Moderator Matthias Opdenhövel das Publikum im Studio und die Zuschauer vor den Bildschirmen. Die Stimmung ist wie immer grandios! Heute Abend wird sich endlich zeigen, wer unter den vier verbliebenen Masken steckt und wer die „geheimste Staffel aller Zeiten“ gewinnt.

„The Masked Singer“-Fans haben Favorit

11.05 Uhr: Der Countdown für das große Finale von „The Masked Singer“ 2022 läuft. Nur noch wenige Stunden und Prosieben löst endlich das Geheimnis um die verbliebenen Masken. Am Samstagmorgen will der Sender auf Instagram wissen: „Wer heute wohl den ‚The Masked Singer‘-Pokal mit nach Hause nehmen wird?“

In den Kommentaren fällt ein Name immer wieder: der Maulwurf. Seine Maske blieb bis zum Start der ersten Show geheim. Seitdem hat sich der Höhlengräber in die Herzen der Zuschauer gebuddelt und könnte es jetzt sogar bis zum Sieg schaffen.

Entscheidend dafür ist das Interesse der Fans und das ist riesig. „Der Maulwurf buddelt sich zum Sieg“, „Maulwurf ist mein Favorit“ oder „Der Maulwurf muss gewinnen“, sind nur einige der Nachrichten, die bestätigen: Die Fangemeinde des Unbekannten ist riesig.

Ob ihm am Ende aber nicht doch noch Zahnfee, Rosty oder Werwolf auf den letzten Metern die Show stehlen, zeigt sich ab 20.15 Uhr live im TV.

Alle Folgen von „The Masked Singer“ gibt es online in der Wiederholung in der Mediathek bei Joyn.