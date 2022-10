„The Masked Singer“: Enthüllung schon vor Showbeginn – „Dich kennen wir doch“

Das Finale bei „The Masked Singer“ rückt immer näher. Inzwischen sind es nur noch sechs Prominente, die in ihren einzigartigen Kostümen über die Bühne fegen. Und noch immer haben die Zuschauer keinen blassen Schimmer, wer sich unter den bunten Masken versteckt.

Nun enthüllt ProSieben jedoch die Identität eines Performers. Die Chance auf den „The Masked Singer“-Pokal hat er längst verloren. Die Fans der Verkleidungsshow können es kaum glauben.

„The Masked Singer“ holt die „Kakerlake“ zurück

In Show 4 der zweiten „The Masked Singer“-Staffel im Jahr 2022 kommt es zu einer einmaligen Gelegenheit. Knapp zwei Jahre nach ihrer Teilnahme im Frühjahr 2020 ist die „Kakerlake“ zurück in der ProSieben-Show – und das nicht etwa als Rategast, sondern als wahrhaftiger Sänger.

Aus dem Auftritt des ehemaligen Kandidaten macht der Sender kein Geheimnis. Im Gegenteil: Bei Instagram wird der Special Guest sogar mit den Worten „Huch, dich kennen wir doch schon?“ angekündigt. Und weiter: „Wir können es kaum erwarten, bis du endlich wieder unsere Bühne rockst!“

„The Masked Singer“-Fans flippen aus: „Er wäre ins Finale gekommen“

In Staffel 2 hat sich „Kelly Family“-Star Angelo Kelly unter der Insekten-Maske versteckt. Der Profisänger hat es damals nur auf den achten von zehn Plätzen geschafft, da er aufgrund einer Corona-Infektion freiwillig ausgestiegen ist. Am Nachmittag bestätigt schließlich auch Angelo selbst die frohe Botschaft. In einem Video, das ihn in der Garderobe zeigt, verkündet er stolz: „Ich freue mich, dass ich heute Abend bei ProSieben als Special Guest dabei sein kann und dass ich wieder in diesem tollen Kostüm performen darf.“

Die Fans sind hin und weg. „Ahh! Ich bin ganz aus dem Häuschen“, schreibt eine Frau aufgeregt bei Instagram. Eine andere fügt hinzu: „Ohja, bitte! Er war viel zu kurz da.“

Auch wenn die „Kakerlake“ nicht im Rennen für den diesjährigen Pokal ist, habe sie es sich redlich verdient, noch einmal aufzutreten, finden die Zuschauer. „Schade, dass er damals wegen der Pandemie vorzeitig ausscheiden musste. Er wäre ganz bestimmt ins Finale gekommen“, ist sich eine Frau sicher.

Nun bleibt nur noch offen, welchen ihrer Hits die „Kakerlake“ am Samstagabend live performen möchte. Von Indizien diesbezüglich fehlt jede Spur. Die Fans hoffen jedoch insgeheim auf den Coolio-Song „Gangsta’s Paradise“.