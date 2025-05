„Temptation Island“-Moderatorin macht es offiziell – „Habe euch was verschwiegen“

Respekt, Ehrlichkeit, Vertrauen – für die meisten sind das wohl die Grundpfeiler einer gesunden und glücklichen Beziehung. Leider ist das jedoch alles andere als selbstverständlich. Viele Menschen wurden in der Liebe schonmal belogen, betrogen oder hintergangen – doch das sollte sich niemand gefallen lassen.

Auch RTL-„Temptation Island“-Moderatorin Lola Weippert thematisiert dieses heikle Thema nun in einem Instagram-Reel. Doch der Anlass für ihr Video ist erschreckend!

„Temptation Island“-Moderatorin lässt die Bombe platzen

„Ich hab euch etwas verschwiegen“ lauten die ersten Worte des neuen Reels der „Temptation Island“-Bekanntheit Lola Weippert. Doch die Fans können schnell wieder aufatmen. Die Moderatorin verkündet erfreuliche Nachrichten: „Ich hab gelappert im Podcast, deswegen mache ich es jetzt einfach offiziell: Ich bin in einer Beziehung!“

Weiter sagt sie: „Ich möchte euch aus diesem gegebenem Anlass – weil ich jetzt mal sehe, wie gesund eine Beziehung sein kann – einfach mal sagen: Wenn ihr in einer Beziehung seid, wo euer Partner euch anschreit, wo euer Partner euch sagt, dass ihr das Problem seid, wo euer Partner immer die Schuld bei euch und nie bei sich selber sucht […], bitte vergeudet nicht eure Zeit. Wir wissen nicht, wie viel Zeit wir haben. […] In meiner letzten Beziehung habe ich gelernt, was ich nie wieder möchte, und es dauert einfach lange, bis man das checkt. Ich würde mal sagen, dass sich meine Therapie ausgezahlt hat, da ich den gesündesten Mann an meiner Seite habe, den ich mir wünschen könnte!“

Lola Weippert setzt ein Zeichen

Die Fans der „Temptation Island“-Moderatorin sind hellauf begeistert. Sie freuen sich für Lola Weipperts Liebesglück und finden es toll, dass sie ihren Zuschauern diese wichtige Nachricht mit auf den Weg gibt:

„Starke und absolut wahre Worte!“

„Genau! Freut mich sehr für dich/euch!“

„So wahr! Alles Liebe für euch!“

„So happy, dass du ehrliche Liebe gefunden hast!“

„So toll, dass du das den Menschen da draußen mitgibst.“

„Ach Lola, du darfst sehr gern noch länger auf Wolke 7 herumfliegen. Es sei dir von Herzen gegönnt!“

Anlass für die Lüftung ihres süßen Geheimnisses war ihr Besuch im Podcast „1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“. Dort offenbarte Lola Weippert ihrem Co-Host, Musiker Joey Kelly, zuletzt: „Ich habe einen festen Freund. Ich versuche das immer geheimzuhalten, aber ich sag‘ es jetzt ganz offen.“