„Team Wallraff“-Reporter fürchtet um sein Leben: „Ich fühle mich bedroht“

Das gab es noch nie! In der neuesten Recherche am Donnerstagabend (4. April) von „Team Wallraff“ führt der Weg in die größte Handwerksbranche Deutschlands: die Reinigungsbranche. Doch was Reporter Alex bei seinen Ermittlungen erlebt, bringt nicht nur ihn als erfahrenen Investigativjournalisten an seine Grenzen, sondern auch die Sicherheit seiner Familie in Gefahr…

„Team Wallraff“: Plötzlich steht ein schwarzer Mercedes vor der Tür

Nach 15 Jahren als Reporter bei RTL steht Alex vor einer Situation, die er so noch nie erlebt hat. In Bezug auf seine Rechercheergebnisse in der Reinigungsbranche berichtet er von dubiosen Geschäftspraktiken und einer Firma, die „mit absolut harten Bandagen kämpft“. Für Alex bedeutet das eine spürbare Bedrohung: „Ich habe mich auch definitiv in der Situation bedroht gefühlt“, was ihn erstmals um seine Sicherheit besorgt. Schließlich spitzt sich die Situation zu…

„Vor zwei Tagen habe ich meine Recherchen abgeschlossen und nun steht auf einmal bei mir ein großer, schwarzer, sehr teurer, dunkler Mercedes vor der Tür“, so der Reporter. Derselbe Wagen wird später auch vor der Unternehmenszentrale gesichtet. Handelt es sich hierbei um einen Zufall oder steckt mehr dahinter? Die Bedrohungen, die Alex im Zuge seiner Recherchen erfahren hat, verleihen der Situation eine bedrückende Note. Informanten berichten von Drohungen, die bis zur Familie reichen könnten.



Und auch der Reporter sorgt sich weiterhin um seine Familie: „Diese Situation hat dazu geführt, dass man sich schneller unsicher fühlt, dass man sich schneller bedroht fühlt. Ich gucke auf jeden Fall jedes Mal: Steht wieder ein Auto von der Firma vor meiner Tür? Ich schaue jedes Mal, wenn ich vor die Tür trete. Also das hat definitiv etwas mit einem gemacht.“ Diese Ängste belasten nicht nur den Reporter selbst, sondern auch seine Angehörigen. Die permanente Unsicherheit und Sorge um die Sicherheit seiner Familie zeichnen ein beunruhigendes Bild.

Die dunklen Machenschaften der Reinigungsfirmen deckt das „Team Wallraff“ auf RTL am Donnerstagabend (4. April) um 20:15 Uhr auf.