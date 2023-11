„Team Wallraff“ (RTL) schickt Reporter in Pflegeheim – was sie schildern, geht unter die Haut

Am Donnerstagabend (2. November) zeigt RTL eine besondere Ausgabe des Reportagen-Formats „Team Wallraff“. Der deutsche Journalist Günter Wallraff und sein Team feiern zehnjähriges Jubiläum. Insgesamt 27 Folgen sind bereits entstanden. Dabei gehen sie Missstände innerhalb der Gesellschaft auf den Grund und klären das Publikum in Undercover-Reportagen auf. Was das Publikum allerdings in der neusten Folge sieht, geht einem wahrlich unter die Haut.

„Team Wallraff“ (RTL): Besuch im Pflegeheim geht nah

Reporter Abdullah schleust sich undercover als Praktikant in ein baden-württembergisches Pflegeheim ein, um den Alltag der Mitarbeiter und Bewohner zu begleiten. Im Vorfeld hatte das „Team Wallraff“ einen Hilferuf aus der Einrichtung erhalten. Nach mehreren Gesprächen mit der Heimleitung und zahlreichen Schreiben blieb die Situation allerdings unverändert.

Eins der größten Probleme in dem Altenheim: Die starke Unterbesetzung. An jeder Ecke fehlen Mitarbeiter. Das sieht auch Reporter alias Praktikant Abdullah vor Ort. Eine Situation ist dabei besonders brisant. Aus Zeitgründen schafft es das Personal nicht, einen älteren Herren vor dem Abendessen zu wickeln. So kommt es, dass er stark eingekotet essen muss.

„Team Wallraff“ (RTL): Personalmangel an allen Ecken

In der neuen Folge kommt es zu einer weiteren Szene, in der die Unterbesetzung wohl deutlich wird. Ein Bewohner des Heims ist angeblich mit dem Gesicht in seinem Frühstück eingeschlafen. Der Mann sei am Abend zu vor wohl nicht pünktlich ins Bett gekommen, weil er sich geweigert habe. Die Einrichtung selbst äußerte sich gegenüber RTL nicht zu den weiteren Vorwürfen.

Die Jubiläumssendung „Team Wallraff – 10 Jahre undercover“ läuft am 2. November um 20.15 Uhr bei RTL und anschließend in der Mediathek bei RTL+.