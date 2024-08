Taylor Swift: Nach Anschlagsplänen – Konzerte in Wien abgesagt!

Das ist ein Alptraum für alle Fans von Taylor Swift!

Die heiß ersehnten Konzerte der Pop-Ikone in Wien wurden nach einer Terrorwarnung abgesagt! Die Veranstalter haben keine andere Wahl, als die drei geplanten Shows im Ernst-Happel-Stadion zu canceln, nachdem Regierungsbeamte einen geplanten Anschlag bestätigt haben.

Taylor Swift: Veranstalter haben „keine andere Wahl“

Was für ein Schock! Tausende Fans hatten sich auf die Auftritte der „Shake It Off“-Sängerin gefreut und nun das: Sicherheitsbedenken machen den Plänen einen dicken Strich durch die Rechnung. Die Behörden hatten bereits Alarm geschlagen, als Spezialeinheiten in der Gemeinde Ternitz einen 19-jährigen Verdächtigen festnahmen. Chemische Substanzen wurden in seinem Elternhaus beschlagnahmt, die Nachbarschaft evakuiert – das volle Programm.

Die Veranstalter gaben in einer offiziellen Erklärung bekannt: „Aufgrund der Bestätigung durch Regierungsbeamte über einen geplanten Terroranschlag im Ernst-Happel-Stadion, haben wir keine andere Wahl, als die drei geplanten Shows zur Sicherheit aller abzusagen.“ Ein herber Schlag für alle Swifties, die sich auf unvergessliche Konzertabende gefreut hatten.

Doch was steckt hinter der Terrorwarnung? Der Verdächtige soll laut Berichten der „Krone“ einen Treueschwur auf den IS abgelegt haben. Sein Ziel: ein Blutbad bei den Auftritten von Taylor Swift. Dank der schnellen Reaktion der Behörden konnte Schlimmeres verhindert werden. Aber die Gefahr war real genug, um die Konzerte abzusagen.

Ob Taylor Swift die Konzerte zu einem späteren Zeitpunkt nachholen kann, bleibt abzuwarten.