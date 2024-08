Taylor Swift in Wien: Veranstalter verbietet wichtigen Konzertteil – Fans entsetzt

Ausverkaufte Stadien, einprägsame Hits und tosende Zuschauer – all das erleben Fans bei einem Konzert des Popstars Taylor Swift. Die charmante Sängerin macht dieses Jahr auch nicht vor deutschen Bühnen halt und trat gleich mehrmals in verschiedenen Städten auf. In wenigen Tagen führt die Reise die Sängerin nach Österreich. Doch eine Nachricht sorgt bereits vor Konzertstart für mächtig Ärger im Netz.

Taylor Swift: Verbot auf Konzert

Taylor Swift ist bekannt dafür, unvergessliche Shows auf der Bühne zu liefern. Dabei beinhalten ihre Performances oft eine Vielzahl von Überraschungen und speziellen Momenten, die das Publikum begeistern. Doch in Österreich könnte nun alles anders werden. Der Konzertveranstalter meldete sich vor Auftakt der Shows und sorgte mit einer Nachricht für pures Entsetzen unter den Fans.

„Bitte lies dies genau durch“, titelte Barracuda Music auf „X“ – das Unternehmen, das den internationalen Top-Star für mehrere Konzerte nach Wien geholt hat. Logischerweise aufgelistet sind darin neben Waffen oder gefährlichen Gegenständen etwa auch Werbematerialien, Kameras oder Aufnahmegeräte. Doch ein verbotener Gegenstand macht sprachlos!

Taylor Swift: Fans sind entsetzt

Denn in die Konzerthalle dürfen keine Luftballons mitgenommen werden – ein Detail, das bei vorherigen Auftritten von Swift immer eine große Rolle spielte. Bei Taylors Song „Willow“ halten Fans regelmäßig aufgeblasene Luftballons in die Höhe und bringen sie mit ihren Handytaschenlampen zum Leuchten, um den Hit der Sängerin zu unterstützen.

„Oida was????“, reagierte daraufhin ein Anhänger der Musikerin entsetzt auf „X“. Fans aus Deutschland versuchen, die Konzertbesucher in Wien zu beruhigen und weisen auf eine Lücke im Security-Check hin. Sollte man die Luftballons nämlich erst im Stadion aufblasen, würde man scheinbar problemlos durch die Kontrollen gelassen.

Pop-Ikone Taylor Swift tritt im Rahmen ihrer „The Eras“-Tour am 8., 9. und 10. August im Ernst Happel Stadion in Wien auf. Ob mit oder ohne Luftballons bleibt abzuwarten.