Taylor Swift: Offiziell! Jetzt herrscht endlich Gewissheit

Sie bricht gerade alle Rekorde, ist DER Superstar schlechthin: Taylor Swift begeistert mit ihrer Musik Millionen von Fans. Aktuell befindet sich die 34-Jährige auf großer „The Eras Tour“. Doch die Künstlerin sorgt nicht nur mit ihrer Arbeit für Schlagzeilen. Auch die Beziehung zu ihren Freund NFL-Star Travis Kelce schlägt hohe Wellen.

Für Taylor Swift läuft es beruflich und liebestechnisch wie am Schnürchen. Und die Fans können gar nicht genug von der „Blank Space“-Interpretin bekommen. Konzert-Karten sind ruckzuck ausverkauft, ihre Songs werden milliardenfach gestreamt – alle wollen Taylor Swift! Und jetzt gibt es erneut gute Nachrichten für Fans. Es herrscht Gewissheit!

+++Taylor Swift: Absoluter Rekord! Pop-Ikone stößt den „King“ vom Thron+++

Taylor Swift-Fans können jetzt aufatmen

Der Konzertfilm der weltweiten Rekordtournee feiert am 15. März exklusiv auf Disney + Premiere! Das wurde in einer Pressemitteilung bekanntgegeben. Mit dabei ist der Song „Cardigan“ und vier weitere Lieder, die nicht in der Kino- oder Video-on-Demand-Version enthalten sind.

Der Film spielte weltweit 260 Millionen Dollar in die Kinokasse ein. Damit ist er einer der besucherstärksten Konzertfilme aller Zeiten. „‘The Eras Tour‘ ist ein wahres Phänomen, das Fans auf der ganzen Welt begeistert hat und weiterhin begeistert und wir freuen uns sehr, dieses elektrisierende Konzert zu den Zuschauern zu bringen, wo immer sie sind, exklusiv auf Disney+“, sagte Disney CEO Bob Iger.

+++Taylor Swift: Nach Todes-Drama bei Konzert – Sängerin trifft drastische Entscheidung+++

Taylor Swift: Ihr Partner spielt im Super Bowl

Fans können sich also auf jede Menge Taylor-Swift-Material freuen! Doch nicht nur die Musikerin selbst steht im Rampenlicht. Auch ihr Partner Travis Kelce ist erfolgreicher Sport-Star, kämpft in wenigen Tagen mit seinem NFL-Team Kansas City Chiefs um den Sieg im Super Bowl.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich:

Der Super Bowl ist DAS Sportereignis des Jahres. Weltweit schauen Millionen von Menschen zu – und dieses Jahr könnten es sogar noch mehr werden! Denn bei diesem Super Bowl wird Taylor Swift dabei sein – zumindest, wenn sie es schaffen sollte. Schafft es Pop-Ikone Taylor Swift rechtzeitig von ihrem Konzert in Tokio zum NFL-Spektakel beim Super Bowl in Las Vegas? Diese Frage stellen sich Millionen von Football-Fans seit Tagen. Mehr dazu liest du hier.