Taylor Swift: Nach Todes-Drama bei Konzert – Sängerin trifft drastische Entscheidung

Es war eine Nachricht, die die ganze Welt erschütterte und allen voran Taylor Swift. Die Sängerin gab im Rahmen ihrer „Eras Tour“ am Freitag ein Konzert in Rio de Janeiro, als plötzlich ein 23-jähriger Fan starb. Die junge Frau erlitt Kreislaufprobleme, hatte im Krankenhaus anschließend einen Herzstillstand (hier mehr dazu >>>). Offenbar ein Resultat der aktuellen Mega-Hitze in der brasilianischen Stadt. Am Tag des Konzerts stiegen die Temperaturen bis auf 40 Grad, in der Fan-Menge gefühlt noch höher.

Taylor Swift war nach dem fürchterlichen Ereignis, das sich während ihres Auftritts abspielte, am Boden zerstört und fasste nur einen Tag später einen drastischen Entschluss.

Taylor Swift: Fans stirbt bei Konzert – Sängerin trifft drastische Entscheidung

Die mehrfache Grammy-Gewinnerin zog aufgrund des schrecklichen Vorfalls und der hohen Temperaturen Konsequenzen und ließ das darauffolgende Konzert ausfallen. Auf ihrem Instagram-Kanal schrieb sie: „Die Entscheidung, die Show heute Abend zu verschieben, wurde aufgrund der extremen Temperaturen in Rio getroffen. Die Sicherheit und das Wohlergehen meiner Fans, meiner Mitperformer und meiner Crew muss und wird immer an erster Stelle stehen.“

Der Gig am Samstag sollte das zweite von insgesamt drei Konzerten in Rio de Janeiro sein. Ob die 33-Jährige auch das dritte absagt, ist bislang noch nicht bekannt. Die Todesmeldung ihres Fans wird sie da aber sicher noch nicht verdaut haben. Nachdem die Nachricht sie am Freitag erreicht hatte, war sie schockiert und in tiefer Trauer. Swift erklärte, „dass ich diesen Verlust zutiefst empfinde und mein gebrochenes Herz an ihre Familie und Freunde geht.“

Mehr News:

Jetzt heißt es für ihre zahlreichen Fans erst einmal abwarten. Nach Rio de Janeiro stehen noch drei weitere Konzerttermine in Brasilien an, bevor es für Taylor Swift weiter nach Japan geht.