Taylor Swift: Travis besucht sie in Sydney – sie verschwenden keine Sekunde

Romantischer Liebesurlaub in Down Under – Taylor Swift und ihr Freund Travis Kelce zeigen aller Welt aktuell, wie kostbar die gemeinsame Zeit zu zweit ist. Dabei entschloss sich der Sportler, den langen Weg nach Australien auf sich zu nehmen, um in Taylors Nähe zu sein.

Doch bleibt ihr junges Liebesglück nicht unbeobachtet und wird auf Schritt und Tritt von neugierigen Blicken verfolgt…

Taylor Swift: Sie geben Unmengen an Geld aus

Die Ankunft von Kelce in Sydney löste einen regelrechten Paparazzi-Rummel aus, jede Minute wurde genau beobachtet. In ihren freien Stunden erkundeten Taylor und ihr Freund gemeinsam die Stadt, wobei Kelce zunächst in der Präsidentenvilla des Crown Sydney eincheckte.

+++ Schein-Liebe wegen Trump: Irre Verschwörungstheorie um Taylor Swift +++

Eine Nacht in der Suite schlug mit mehr als 15.000 Euro zu Buche. Jedoch schienen der atemberaubende Ausblick auf den Hafen von Sydney und die Annehmlichkeiten des luxuriösen Rückzugsorts unbezahlbar. Selbstverständlich durfte auch ein Besuch der australischen Tierwelt nicht fehlen. Das verliebte Paar begab sich direkt in den Zoo und mischte sich unter die zahlenden Besucher, um die Begegnung mit über 4000 Tieren in vollen Zügen zu genießen.

Taylor Swift bald auch in Deutschland

Anschließend kehrten sie zurück ins Hotel. Dort verwöhnten sie am Abend ihre Gaumen im exklusiven japanischen Restaurant Nobu, bevor Taylor mit ihrer Band und der Sängerin Sabrina Carpenter erneut die Stadt erkundete.

Aktuell legt Taylor in Sydney eine Pause ein, um vom 23. bis zum 26. Februar vier ausverkaufte Konzerte zu geben, nachdem sie zuvor bereits Melbourne erobert hatte. Die „Shake It Off“-Sängerin wird auch in Deutschland im Rahmen ihrer beliebten „Eras Tour“ zu sehen sein. Im Juli wird sie in Gelsenkirchen, Hamburg und München auftreten.