Taylor Swift: Schockmoment in München – Superstar muss sofort handeln

US-Megastar Taylor Swift hält aktuell ganz Deutschland in Atem. Insgesamt drei Städte stehen hierzulande auf dem Plan ihrer „Eras Tour“. Nach den Konzerten in Hamburg und Gelsenkirchen kamen die „Swifties“ nun in München auf ihre Kosten.

Am Sonntagabend (28. Juli) fand das zweite Konzert im Olympiastadion statt. Tausende Fans feierten alle gemeinsam zu den Songs von Taylor Swift. Doch bei einem Lied kam es plötzlich zu einem kurzen Schockmoment auf der Bühne.

Taylor Swift: Böse Überraschung auf der Bühne

Es ist ein wahrer Marathon, den Taylor Swift in jeder Show abliefert. Insgesamt dreieinhalb Stunden steht die 34-Jährige für ihre Fans auf der Bühne und singt dabei unglaubliche 60 Songs – und das ohne Pause.

Dazu kommt noch, dass sich die Sängerin während ihrer Show zahlreiche Male umzieht. Und auch das Bühnenbild ändert sich je nachdem, welche Stimmung die Songs vermitteln. Am Sonntagabend kam es bei einem ruhigeren Song plötzlich zu einem Zwischenfall in der Kulisse auf der Bühne.

Taylor Swift: Video zeigt Panne auf der Bühne

Im Netz kursiert ein Video eines Fans, welches den Zwischenfall genau zeigt. Das Ganze geschah während des Songs „Cardigan“, wo Taylor Swift in einer Art Baumhaus auf der Bühne singt. Bislang ging das immer gut. Doch in München kam es dann zu einer kleineren Panne. Als sie die Treppen herunterstieg, blieb plötzlich ihr bodenlanges rotes Kleid in der hölzernen Verkleidung hängen!

In dem Moment hat Taylor Swift allerdings noch nicht gesungen. Schnell versuchte sie ihr Kleid zu lösen, zupfte härter daran herum und befreite sich kurzerhand aus der misslichen Lage. Kurz darauf nahm sie wieder das Mikrofon in die Hand und performte weiter, als wäre nie etwas gewesen. Sie ist eben ein Vollprofi!