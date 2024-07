Taylor Swift in München: Neue Aufnahmen aufgetaucht – Fans sind baff! „Gefährlich“

Musik-Ikone Taylor Swift hat München in einen Ausnahmezustand versetzt! Am Samstag (27. Juli) brach in der Stadt das Swiftie-Fieber aus, wie man es noch nie erlebt hat. Dabei machten sich die ersten Fans bereits in der Nacht auf den Weg zum Olympiapark, um ihrer Heldin so nah wie möglich zu sein.

Doch was tun, wenn man kein Ticket ergattern konnte? Richtig, man erklimmt den Olympiaberg! Der Hügel bot den perfekten Blick auf das Open-Air-Konzert und war schnell überfüllt mit Fans, die keine Karten bekommen hatten. Auf X kursieren nun eindrucksvolle Bilder des musikalischen Spektakels…

Taylor Swift in München: Fans sind zwiegespalten

Ein User beschreibt: „Der gesamte Hügel vor dem Stadion bei der heutigen Show von Taylor Swifts ‚The Eras Tour‘ in München, Deutschland, war voller Tausender Swifties!“ Ein anderer schwärmt: „Ich bekomme Gänsehaut von den Videos.“ Ein weiterer Nutzer bemerkt kritisch: „Gefährliche Logistik. Also nicht fair gegenüber denen, die die Tickets bezahlt haben. Die ideale Buchung hätte darin bestehen sollen, die Show in der größeren Allianz Arena abzuhalten.“

Trotz der hitzigen Diskussionen bleibt eines unumstritten: Taylor Swifts Auftritt war ein Riesenerfolg! Um 19.35 Uhr betrat der Mega-Star erstmals eine Münchner Bühne und begrüßte die Menge mit einem herzlichen „Servus!“. Die Stimmung kochte über, und das Konzert wurde zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle Anwesenden. Aber die Party ist noch nicht vorbei!

Bereits am Sonntag (28. Juli) tritt Taylor Swift erneut im Münchner Olympiastadion auf. Tausende Swifties werden dabei wieder erwartet, den Olympiaberg zu bevölkern, um ihre Lieblingskünstlerin nicht zu verpassen.

München steht Kopf, und die Swiftie-Mania hat die Stadt fest im Griff!