Taylor Swift sorgt für Riesen-Wirbel vor Restaurant – plötzlich rückt die Polizei an

Taylor Swift gehört zu den erfolgreichsten und bestbezahlten Sängerinnen im Musikgeschäft. Auch die Konzerte in Deutschland sind heiß begehrt und ihre Fans sind bereit, große Geldsummen für die Tickets auszugeben. Wie groß der Hype um die Pop-Sängerin ist, zeigte sich nun auch bei einem Besuch in einem Restaurant am Freitagabend (18. August).

Die Hollywood-Schauspielerin Margaret Qualley und Musikproduzenten Jack Antonoff wollen bald in den Hafen der Ehe einfahren. In New-Jersey luden sie deshalb einige Freunde zum Probeessen für ihre Hochzeit ein. Plötzlich belagerte eine riesige Horde von Menschen die Location, doch die waren nicht wegen dem Brautpaar gekommen. Stattdessen wollten sie Taylor Swift sehen, die als Gast eingeladen war.

Taylor Swift löst Riesen-Andrang aus

Tausende Fans stürmten auf die Straße, nur um einen kurzen Blick auf ihr Idol werfen zu können. Dafür blockierten die Fans bereits Stunden vor Antreffen ihres Mega-Stars das Lokal. Der Andrang vor dem Restaurant „Bird & Betty’s“ in Beach Haven nahm irgendwann so extreme Ausmaße an, dass die Polizei eingreifen und die Straße sperren musste.

Nur so konnte die Sicherheit aller Anwesenden gewährleistet werden. In den sozialen Netzwerken kursierten schnell Videos von dem Massen-Andrang. Vielleicht auch ein kleiner Vorgeschmack dafür, wie es in Gelsenkirchen aussieht, wenn der Taylor Swift im Sommer 2024 mit ihrer „Eras Tour“ nach Deutschland kommt. Bleibt nur zu hoffen, dass dem Brautpaar ein solches Szenario auf der Hochzeit erspart bleibt.

Jack Antonoff und Taylor Swift kennen sich schon lange und haben auch bereits zusammengearbeitet. Der Musikproduzent hat einen großen Anteil an ihrem Erfolg, denn er wirkte an ihren Alben 1989, Reputation, Lover, Folklore, Evermore und Midnights als Songschreiber und Produzent mit. Taylor Swift war aber nicht der einzige Star, der an dem Abendessen für die Heirat teilnahm. Auch Channing Tatum und Freundin Zoë Kravitz, Andie MacDowell (die Mutter der Braut), Model Cara Delevigne, Sängerin Lana Del Rey und Rainey Qualley nahmen eine Kostprobe.