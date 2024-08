Taylor Swift: Nach Konzertabsage in Wien – sie fürchtet schon seit Jahren drum

Es gibt Momente, die wohl kein Künstler in seiner Karriere durchleben möchte. Und doch ist es Popstar Taylor Swift nun passiert. Ihre drei geplanten Konzerte in Wien wurden wegen einer Terrorwarnung abgesagt. Eine längst bestehende Angst, die sich nun für die Sängerin bewahrheitet hat.

Taylor Swift: Es passierte schon einmal

Bittere Nachrichten für Popstar Taylor Swift und ihre Fans. Ihre Konzerte in Wien wurden nach einer Terrorwarnung abgesagt. Eigentlich hätte die „Shake It Off“-Interpretin am 8., 9. und 10. August 2024 im Ernst Happel Stadion spielen sollen. Doch der Veranstalter Barracuda Music hatte keine andere Wahl, als am Mittwochabend (7. August) die Reißleine zu ziehen, nachdem Regierungsbeamte den geplanten Anschlag bestätigten.

Das Szenario ist ein heftiger Rückschlag für Swift. Die Sängerin fürchtete bereits vor einigen Jahren um solch eine Situation. Schon 2019 erzählte sie in einer Kolumne der „Elle“, was der Terroranschlag im Jahr 2017 bei einem Konzert von Ariana Grande in Manchester bei ihr ausgelöst hatte – damals starben 22 Menschen.

Taylor Swift: „Hatte große Angst davor“

„Nach dem Bombenanschlag in der Manchester Arena und der Schießerei beim Konzert in Las Vegas hatte ich große Angst davor, dieses Mal auf Tournee zu gehen, weil ich nicht wusste, wie wir drei Millionen Fans sieben Monate lang schützen sollten“, so Swift zwei Jahre später. Ihre Angst ging sogar so weit, dass sie schon vorab Maßnahmen unternahm, um sich zu schützen.

+++Taylor Swift: Nach Anschlagsplänen – Konzerte in Wien abgesagt!+++

„Meine Angst vor Gewalt hat sich auch auf mein Privatleben übertragen. Ich trage einen QuikClot-Armeeverband bei mir, der für Schuss- oder Stichwunden gedacht ist“, erläuterte sie. Auch über ihre Erfahrungen mit Stalkern sprach die Sängerin öffentlich. Vor sechs Jahren schrieb die 34-Jährige, dass sie dennoch versuche, sich jeden Tag an das Gute zu erinnern.

In den Ermittlungen um die Terrorwarnung bei den Konzerten von Taylor Swift wurden zwei Verdächtige festgenommen, darunter ein 19-Jähriger. Er soll sich im Internet radikalisiert und vor wenigen Wochen einen Treueschwur auf die Spitze der Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) abgelegt haben.