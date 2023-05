„Tatort“: Hohn und Spott für ARD-Krimi – „Wer’s glaubt“

Es wird wieder ermittelt in Freiburg im Schwarzwald. Zumindest, wenn es nach dem ARD-„Tatort: Das geheime Leben unserer Kinder“ von Sonntag (14. Mai) geht. Doch schon eine der ersten Szenen sorgt für Hohn und Spott bei den Zuschauern, die das Geschehen auf Twitter kommentieren.

Im Mittelpunkt stehen der Schüler Benno (Aniol Kirberg) und sein Stiefvater Paul Wolf (Christian Schmidt). Letzterer findet in der Wäsche einen blutverschmierten Pullover seines Stiefsohnes und spricht ihn anschließend darauf an. Sehr zu Freude der „Tatort„-Zuschauer, die gleich mal Kritik üben.

„Tatort“-Szene sorgt für Lacher

Der Blutfleck ist ziemlich präsent auf dem Stück Stoff. Kein Wunder also, dass Paul Wolf misstrauisch wird und wissen will, was passiert ist. Irritiert stellt er Benno zur Rede.

Der zeigt sich jedoch alles andere als beeindruckt von dem riesigen Fleck und erklärt: „Da bin ich mit dem E-Scooter gegen so ein Loch gefahren.“ Dann fügt er hinzu: „Mit Helm wäre besser gewesen.“ Damit scheint die Frage für Paul geklärt. Die Zuschauer zweifeln allerdings hier schon stark an der Glaubwürdigkeit von Bennos Aussage.

Zuschauer spotten über ARD-Krimi

Auf Twitter spotten die ARD-Beobachter über die Szene. Hier einige der Kommentare dazu:

„Drei Liter Nasenblut. Absolut glaubwürdig“

„Benno muss die Nase quasi ausgelaufen sein. Welche Eltern glauben das?“

„Nasenbluten – sieht eher aus wie eine Schussverletzung“

„Typische Nasenbluten-Flecken…von einem Stier!“

Dann stellt ein Zuschauer die Frage aller Fragen und will wissen: „Wie fährt man gegen ein Loch?“ Eine Antwort dürfte ausbleiben. Immerhin erwähnt Paul gegenüber seiner Lebensgefährtin anschließend den Fleck.

Und darum geht’s in „Das geheime Leben unserer Kinder“: Die Kommissare Franziska Tobler und Friedemann Berg stehen vor einer großen Herausforderung. In Freiburg im Schwarzwald wurde ein junger Mann getötet. Auf der Suche nach dem Täter steht plötzlich das Glück einer eigentlich intakten Patchworkfamilie auf der Kippe. Denn was die Eltern glauben über ihre Kinder zu wissen, scheint auf einmal nicht mehr der Wahrheit zu entsprechen.

Die ARD zeigt den „Tatort“ sonntags ab 20.15 Uhr im TV und online in der Mediathek.