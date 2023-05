„Tatort“: ARD-Zuschauer perplex – „Die ersten Bilder reichen mir schon“

Sonntag ist bekanntermaßen „Tatort“-Tag. Stets pünktlich um 20.15 Uhr lässt die ARD den neuesten Krimi auf die Fans los. An diesem Sonntag steht der Fall mit dem Titel „Das geheime Leben unserer Kinder“ auf dem Plan.

Doch worum geht es im neuen „Tatort“ aus dem Schwarzwald? Es geht um eine Frage, die sich wohl jeder Elternteil einmal gestellt hat: Was machen meine Kinder, nachdem sie morgens aus dem Haus gegangen sind? Hoffentlich nicht das, was die Kinder aus dem neuen ARD-„Tatort“ machen.

ARD zeigt neuen „Tatort“ aus dem Schwarzwald

Dort wird nämlich mit Kokain gedealt und in Kryptowährung investiert, um die Schulden zu begleichen, die man durch ersteres bei der Drogenmafia angesammelt hat. Klingt dezent übertrieben? Vielleicht. Endet aber in einem Mordfall. So müssen Friedemann Berg (gespielt von Hans-Jochen Wagner) und Franziska Tobler (gespielt von Eva Löbau) herausfinden, wer einem Abiturienten den Kopf eingeschlagen hat. Und vor allem warum?

Die Spur führt die „Tatort“-Ermittler zu einer Patchworkfamilie, die auf den ersten Blick zwar eine heile Welt vorgaukeln will, deren Fassade aber schnell bröckelt. Die Fans jedenfalls sind sich noch unsicher, wohin dieser Fall führen wird.

„Tatort“-Fans sind zwiegespalten

Auf Facebook jedenfalls sind die Stimmungen vor Ausstrahlung grundverschieden. „Die beiden sind nicht verkehrt. Obwohl ich mit ihr noch nicht ganz hundertprozentig warm bin, aber die letzten Fälle waren gut, deshalb schaue ich auf jeden Fall rein“, schreibt beispielsweise eine Zuschauerin. Eine anderer ergänzt: „Wir freuen uns darauf, die letzten waren gut.“ Und eine Dritte jubelt: „Die letzten beiden Schwarzwald-Tatorte waren richtig gut. Ich freue mich.“

Doch es gibt auch Gegenstimmen. „Schwarzwald lasse ich seit den ersten Folgen links liegen“, schreibt beispielsweise ein „Tatort“-Fan. Ein anderer ergänzt: „Och nö… dann wird hier gar nicht erst eingeschaltet.“ Und ein dritter meckert: „Sorry, die ersten Bilder reichen mir schon. Ich schaue mich im Archiv um.“ Na, dann sind wir ja mal gespannt, wie die Meinungen nach Ausstrahlung aussehen.