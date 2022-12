„Tatort“-Star Nora Tschirner über Show-Verletzung: „Lustigster Unfall der Welt“

Es klingt wie ein Albtraum kurz vor Weihnachten. Medienberichten zufolge soll „Tatort“-Star Nora Tschirner sich bei den Aufzeichnungen zu der Weihnachtsausgabe der ZDF-Show „Dalli Dalli“ böse verletzt haben.

Sie habe sich das Knie verdreht, indem sie mit Schneeschuhen an den Füßen unglücklich gestürzt war, wird berichtet. Weiter an der Aufzeichnung mitwirken konnte die „Tatort“-Bekanntheit danach nicht mehr und musste die Show verlassen. Jetzt äußert sich Nora Tschirner selbst zu dem Vorfall und klärt ihre Fans persönlich via Instagram auf.

„Tatort“-Star Nora Tschirner erzählt von Show-Unfall

Bei der ARD ist sie als „Tatort“-Ermittlerin Kira Dorn neben Schauspielkollege Christian Ulmen in Weimar im Einsatz. Darüber hinaus spielte sie bereits in diversen Kinofilmen mit und tritt auch gerne mal als Show-Gast im TV auf. So auch bei Johannes B. Kerners ZDF-Show.

Hier spielte sie an der Seite von Karoline Herfurth, die nach dem Ausfall ihrer Teamkollegin Unterstützung von anderen prominenten Gästen bekam. Weil Nora Tschirner sich leicht verletzte, wurde die Aufzeichnung kurz unterbrochen, wie ZDF gegenüber „Bild“ bestätigte. Auf Instagram gibt die Schauspielerin jetzt Entwarnung und verrät: Ganz so dramatisch wie es klingt, war der Unfall anscheinend nicht.

„Tatort“-Star Nora Tschirner gibt Entwarnung

„Es war in Wahrheit der lustigste Unfall der Welt. Ich hatte ein Hasenkostüm an und Schneeschuhe. Und einen Staubwedelschwanz“, erzählt Tschirner am Donnerstagabend (22. Dezember) auf ihrem Instagramkanal.

Dann stellt sie noch einmal klar: „Mir geht es sehr gut, weil ich immer noch lachen muss und es war wirklich nichts Schlimmes.“ Den kleinen Zwischenfall nimmt sie mit Humor und langfristige Schäden scheint sie dabei auch nicht davon getragen zu haben.

Ausgestrahlt wird die Show dann übrigens am 25. Dezember um 20.15 Uhr im ZDF. Mit dabei sind neben Tschirner und Herfurth auch noch einige andere bekannte Gesichter. Unter anderem Palina Rojinski, David Garrett oder auch Joachim Llambi.