„Tatort“: Münster-Stars sprechen plötzlich übers Aufhören – „Wenn es am schönsten ist“

Seit vielen Jahren stehen die beiden „Tatort“-Stars Axel Prahl und Jan Josef Liefers schon gemeinsam vor der Kamera. Denkt man da schon mal über das Karriere-Ende nach? Die zwei haben jetzt offen über ein mögliches Aus gesprochen.

Axel Prahl (63) und Jan Josef Liefers (59) spielen seit 22 Jahren Kriminalhauptkommissar Frank Thiel und Gerichtsmediziner Professor Karl-Friedrich Boerne im Münsteraner „Tatort“. Und am Sonntagabend (17. März) flimmert eine neue Folge über die TV-Bildschirme bei den ARD-Zuschauern. Der Name des 45. „Tatorts“ lautet „Unter Gärtnern“.

Ende in Sicht bei „Tatort“-Stars?

Eine lange Zeit, die Prahl und Liefers schon gemeinsam für den „Tatort“ drehen. Wie die „Bunte“ berichtet, waren die zwei jetzt zu Gast in der WDR-Talkshow „Kölner Treff“. Und da wurde unter anderem auch über einen möglichen „Tatort“-Ausstieg gesprochen. „Du denkst dir dann immer, man muss aufhören und den Stecker ziehen, wenn es am schönsten ist. Aber wann ist es am schönsten? Schwer zu sagen auf den Wegen. Solange es noch schön ist, kann es ja immer noch ein bisschen schöner werden“, lauten Liefers Gedanken hierzu.

Doch Fans können aufatmen: Bei Thiel und Boerne ist im Moment noch kein Ende in Sicht. Solange sie noch Spaß haben, möchten Prahl und Liefers weitermachen. Dabei hatten sie mit ihrem Erfolg anfangs eigentlich nicht gerechnet. „Wir hatten gedacht, nach der zehnten Episode oder so ist Schluss“, betont Liefers.

Spaßiger erster „Tatort“-Drehtag

Doch da lag Liefers mehr als falsch. Es sollten noch zahlreiche weitere Drehs folgen. Und an den ersten gemeinsamen Drehtag erinnern sich die beiden noch gut. „Wir wussten nicht, wie wir zusammen funktionieren“, betont Liefers. Man habe keine Zeit zum Kennenlernen gehabt, alles musste sofort funktionieren. Sie haben sich „so übereinander beeumelt, fanden sich gegenseitig lustig. Na, dann stehen ja weiteren spaßigen „Tatort“-Drehs nichts mehr im Wege.

„Unter Gärtnern“ läuft am Sonntag (17. März) ab 20.15 Uhr in der ARD oder in der ARD-Mediathek.