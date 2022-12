„Tatort“-Star Jan Josef Liefers nimmt Abschied von Tobias Langhoff – „Du warst mein bester Freund“

Schauspieler Tobias Langhoff ist tot. Überraschend verstorben am Morgen seines 60. Geburtstags. Das hat seine Agentin bekannt gegeben, die sich auf die Familie von Tobias Langhoff berief.

Der Schauspieler hinterlässt eine große Lücke – in der Filmbranche, bei seiner Familie und bei Freunden wie „Tatort“-Star Jan Josef Liefers. Für den 58-Jährigen wiegt der Verlust schwer. Wie schwer, das wird nicht nur in seinem Facebook-Post, sondern auch in seinem Nachruf deutlich.

„Tatort“-Star Liefers trauert um besten Freund

Mehr als ein halbes Leben kannten sich Jan Josef Liefers und Tobias Langhoff. Mehr als ein halbes Leben lang waren die beiden beste Freunde. „Auf den Tag genau 60 Jahre konntest du hier bleiben, fast 40 davon warst du mein bester Freund, einen besseren kann sich keiner wünschen“, schreibt der Schauspieler bei Facebook.

Dazu teilt er ein Foto, das die beiden in ihrem ersten gemeinsamen Studienjahr im Fechtraum zeigt. 1983 oder 1984 müsste das gewesen sein. „Ein Foto aus dem Beginn unserer Freundschaft“, blickt Liefers zurück. Denn die beiden waren zusammen auf der Schauspielschule Ernst Busch in Schöneweide, wie der „Tatort“-Schauspieler in einem Nachruf in der „Berliner Zeitung“ schreibt.

Von da an seien die beiden unzertrennlich gewesen und hätten so einige Abenteuer zusammen erlebt: Die Schauspielschule, gemeinsame Jahre am Deutschen Theater, eine Fahrradtour von Vancouver nach Los Angeles, … „Wir haben einfach immer alles zusammen gemacht. Alles, außer schlafen“, schreibt Jan Josef Liefers in dem Nachruf in der „Berliner Zeitung“ weiter.

„Tatort“-Star erinnert sich an letzte Begegnung

Bis zuletzt habe die beiden Männer eine tiefe Freundschaft verbunden. Nur einen Tag vor seinem Tod habe Tobias Langhoff ihn noch zuhause besucht. „Als du dich am Sonntagnachmittag von Anna, Lilly, Lola und mir verabschiedest hast, haben wir uns in den Arm genommen, ich habe dich dabei kurz angehoben, wie eigentlich immer“, erinnert sich der 58-Jährige.

Es sollte das letzte Mal sein, dass Jan Josef Liefers seinen besten Freund sieht. „Wir nehmen Abschied von einem liebevollen, humorvollen, hilfsbereiten und gütigen Mann“, ließ Tobias Langhoffs Familie über dessen Agentin mitteilen. Ein Abschied, der allen schwer fällt – auch und vor allem Jan Josef Liefers, der für diesen Verlust eigentlich keine Worte hat: „Ich kapier’s nicht.“