Jan Josef Liefers: Nach dem „Tatort“ aus Münster geht die freudige Nachricht um

Am Sonntagabend (6. April) war es wieder so weit: Die ARD präsentierte mit „Fiderallala“ einen neuen „Tatort“-Fall. Kriminalhauptkommissar Frank Thiel (Axel Prahl) und Professor Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) waren zurück – und wie!

Die Quoten des neuen Münster-Falls sprechen eine klare Sprache.

Starker Sonntagabend für den „Tatort“

Mit einer Reichweite von 11,82 Millionen Zuschauern im Schnitt erlebte „Fiderallala“ den stärksten „Tatort“-Auftritt des Jahres, wie das Branchenportal „DWDL“ mitteilt. Damit übertrifft die Episode sogar die letzte Folge im Dezember und katapultiert sich zu einem echten Quoten-Hit.

Der Marktanteil im Gesamtpublikum lag bei stolzen 42 Prozent. Ein Bestwert, der selbst die bisherigen Erfolge in den Schatten stellt. Doch nicht nur bei den Gesamtzahlen kann sich der „Tatort“ sehen lassen.

„Tatort“ lockt Zuschauer vor die Bildschirme

Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es bestens: 1,87 Millionen junge Zuschauer sorgten für einen Marktanteil von 31,4 Prozent. Hier war „Fiderallala“ ebenfalls ganz vorn mit dabei und begeisterte die werberelevante Zielgruppe.

Selbst die „Tagesschau“, die zuvor in der ARD lief, konnte mit einem Marktanteil von 27,4 Prozent bei den jungen Zuschauern punkten. Insgesamt verfolgten satte 7,82 Millionen Menschen die Nachrichten, was einen Marktanteil von 30,9 Prozent ergab – starke Zahlen auch hier!

Aber was war das Geheimnis hinter dem „Tatort“-Quoten-Erfolg?

Der Fall, der die Zuschauer packte, war ein spannender Kriminalfall unter Studierenden, der sowohl die beruflichen als auch privaten Beziehungen von Thiel und Boerne auf eine harte Probe stellte. Nach einer Party in der medizinischen Fakultät von Münster wird der Student Chris Haffmeister tot aufgefunden. Er ist an den Folgen einer mysteriösen Stichverletzung gestorben. Ein Fall, der die beiden Ermittler auf eine ungeahnte Reise in die Welt der jungen Akademiker führte.