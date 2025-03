Letzter „Tatort“ mit Borowski: Trauriger Abschied – „Wird fehlen“

Es ist das Ende einer Ära: Seit 2002 ermittelte Axel Milberg als Kommissar Klaus Borowski im Kieler „Tatort“ und gewann mit seiner markanten Art und seinen unvergesslichen Fällen die Herzen von Millionen. Doch nun heißt es Abschied nehmen!

Nach über zwei Jahrzehnten ist für den charismatischen Ermittler Schluss – und das natürlich mit einem Fall, der es noch einmal in sich hat. Am 16. März schreibt der „Tatort“-Star mit „Borowski und das Haupt der Medusa“ sein letztes Kapitel. Im Netz sind die Tränen vorprogrammiert!

„Tatort“-Fans müssen Abschied nehmen

Es ist ein emotionaler Moment für alle „Tatort“-Fans: Nach unzähligen Fällen und spannenden Ermittlungen tritt Klaus Borowski ein letztes Mal in Aktion. Kein Wunder, dass die Zuschauer auf den Abschied ihres Publikumslieblings sichtlich gerührt reagieren. Auf X überschlagen sich die Kommentare.

„Borowski wird fehlen“ oder „Borowski fehlt mir jetzt schon. Heute löst er seinen letzten Fall im ‚Tatort'“ trauern Fans auf der Social-Media-Plattform. Ein anderer ergänzt inklusive traurigem Emoji: „Noch ein letztes Mal Borowski.“

Doch nicht nur Axel Milbergs „Tatort“-Aus ist heiß diskutiert. So fallen natürlich auch die Reaktionen zum Inhalt gemischt aus.

„Tatort“: Reaktionen fallen gemischt aus

Während eingeschweißte „Tatort“-Fans wie immer großes Lob an der Folge lassen, fällen andere ein härteres Urteil. So sind ebenfalls Stimmen wie „Bis jetzt leider nur lächerlich“ oder „Absolut realitätsfremd!“ zu lesen. Auch das Ende des „Tatorts“ ist noch nicht in Stein gemeißelt. Geht Borowski schlichtweg in seine verdiente Rente oder dankt der Kult-Ermittler etwa ab? So fragt sich auch ein Fan: „Ob Borowski bei seinem letzten Fall heute stirbt? Ich bin sehr gespannt auf den ‚Tatort‘ heute.“

Die Auflösung folgt am Ende: Obwohl es im Showdown den Anschein hatte, als wäre Borowski angeschossen worden, traf die Kugel in Wirklichkeit nicht den Ermittler, sondern den Täter Robert Frost. Doch der Schusswechsel hat Konsequenzen: Borowski landet in Untersuchungshaft, da er seine Dienstwaffe außerhalb des Dienstes eingesetzt hat.

Axel Milberg ist zufrieden mit seinem Abschied als Borowski. „Der NDR war so freundlich, mich zu fragen, was ich mir wünsche“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Übrigens: Karoline Schuch wird Borowskis Nachfolge antreten und als Psychologin Elli Krieger zusammen mit Kollegin Almila Bagriacik als Mila Sahin in neuen Fällen ermitteln.

Am Sonntagabend (16. März) flimmert zur Primetime um 20.15 Uhr die letzte Folge „Borowski und das Haupt der Medusa“ des Kieler Tatorts mit Axel Milberg alias Klaus Borowski über die ARD-Bildschirme. Danach ist Axel Milbergs letzter Fall auch in der ARD-Mediathek abrufbar.