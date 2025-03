„Tatort“ zieht endgültig Schlussstrich – Zuschauer traurig: „Schade“

Der Sonntagabend ist bei Krimi-Fans reserviert: Dann flimmert eine neue „Tatort“-Folge in der ARD über die Bildschirme. Und an diesem Sonntag (16. März) heißt es für die Fans: Abschied nehmen!

Nach 22 Jahren ist Schluss für Klaus Borowski (Axel Milberg)! Der 68-Jährige hat insgesamt 44 „Tatort“-Folgen abgedreht. Nun soll es das gewesen sein. Sein letzter Krimi heißt „Borowski und das Haupt der Medusa“. In den sozialen Medien nehmen die Zuschauer Abschied von dem Ermittler-Urgestein.

„Tatort“-Fans müssen Abschied nehmen

Auf Facebook kündigte die ARD den „Tatort“ für den Abend an. „Kommissar Borowskis finaler Fall führt in ein düsteres Haus und zu mysteriösen Todesfällen – und seine untrügliche Intuition sagt Borowski, dass die Villa, die er aus Kindertagen kennt, ein tödliches Geheimnis birgt. Doch um es zu lüften, muss er sich beeilen, denn in vier Tagen beginnt sein Ruhestand“, heißt es.

+++Axel Milberg: Die Nachricht kam kurz vor letzter „Tatort“-Folge+++

Und unter dem Post wird weniger – wie sonst üblich – über den Fall diskutiert. Viel mehr nehmen die „Tatort“-Fans Abschied von Klaus Borowski. „Ich bin schon sehr neugierig, wie er sich verabschiedet. Schade, dass er geht“, „Danke für viele aufregende und spannende Stunden“ und „Ich werde ihn auch anschauen, leider ist es der letzte ‚Tatort‘ mit Borowski. Ich habe ihn zu gerne gesehen“, heißt es unter anderem in der Kommentarspalte.

Gruseliges Haus

In Borowskis letztem Fall geht es um rätselhafte Sterbefälle in einem Bürgeramt, welches der Ermittler zuletzt besuchte. Er entdeckt auf dem Nebentisch eines Sachbearbeiters ein Foto eines düsteren Hauses. Es kommen Erinnerungen hoch.

Mehr News:

Borowskis lief an dem rätselhaften Haus bereits in Kindheitstagen regelmäßig vorbei und gruselte sich. Im Laufe des Falls wird dem Ermittler klar: Hier sind bereits drei Menschen gestorben. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt, denn bis zu seiner Pensionierung bleibt Borowski nur noch wenig Zeit…

Den ganzen „Tatort“ siehst du am Sonntag (16. März) ab 20.15 Uhr in der ARD oder in der Mediathek.