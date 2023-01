„Tatort“: Endlich Gewissheit – DARAUF mussten die Fans lange warten

Jeden Sonntag sitzen eingefleischte Tatort-Fans vor dem Fernseher und gehen gedanklich mit den Ermittlern gemeinsam auf Verbrecherjagd. Doch schon bald wartet für Tatort-Begeisterte in Dortmund ein ganz besonderes Film-Erlebnis. Eine Kult-Veranstaltung kehrt nämlich endlich zurück.

Denn dann wird in Dortmund wieder zum Rudelgucken eingeladen. Und zwar in einer ganz bestimmten Kulisse: nämlich in der Kirche. Das gemeinsame Filmgucken in der Pauluskirche ist jetzt wieder möglich.

„Tatort“-Rudelgucken kehrt nach Dortmund zurück

Dort wo normalerweise der Priester seine Messe abhält, versucht Kommissar Faber (gespielt von Jörg Hartmann) am 15. Januar 2023 den nächsten Fall zu lösen. Unter dem aufgebauten Kreuz wird Mitte Januar in der Pauluskirche, Schützenstraße 35 in Dortmund, eine große Leinwand zu sehen sein.

Damit kehrt eine alte Tradition in die Ruhrpott-Stadt zurück. Denn bereits 15 Dortmunder Tatorte wurden in der Kirche abgespielt. Corona machte der Veranstaltung in den letzten Jahren einen Strich durch die Rechnung, aber jetzt feiert sie ihr Comeback. Zu sehen sein, wird der Tatort „Du bleibst hier“.

Dortmund : Neuer Tatort wird in der Pauluskirche ausgestrahlt. Foto: WDR/ Bavaria Fiction GmbH/ Thomas Kost

DAS musst du wissen

Es ist der erste Tatort nach Martina Böhnischs (gespielt von Anna Schudt) gewaltsamem Tod. Kommissar Faber, der seit seiner Krankschreibung mehr oder weniger in seinem alten Manta lebt, ist plötzlich persönlich verstrickt im Verdachtsumfeld eines Mordes. Von der Leiche fehlt jedoch zunächst jede Spur. Es kommt die Frage auf: Hat der Vater von Faber etwas mit dem Fall zu tun?

Weitere Meldungen:

Klassisch zur Primetime um 20.15 Uhr geht’s los. Bereits eine Stunde vor Filmbeginn, um 19 Uhr, werden die Türen geöffnet. Zudem wird es einen Getränkeverkauf geben. Der Eintritt ist kostenlos, doch die Veranstalter bitten um eine kleine Spende zur Deckung der Kosten.