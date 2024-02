Tatort: Nach Ausstrahlung herrscht traurige Gewissheit

Auf den Dortmunder Tatort am Sonntagabend (18. Februar) waren die ARD-Zuschauer schon ganz gespannt. Denn bereits vorab war klar, dass diese Folge besonders werden würde.

Doch dieses Mal stand bei dem Tatort mit dem Titel „Cash“ nicht der Krimi an sich im Fokus, sondern Schauspieler Rick Okon. Bereits vor der Ausstrahlung war klar, dass er das letzte Mal in die Rolle des Kommissars Jan Pawlak schlüpfen würde. Doch als um 21.45 Uhr die Folge endete, war auch endlich klar, wie Jan Pawlak sich aus dem Tatort verabschiedete.

Tatort: Letzte Folge mit Rick Okon

Lukas Becker führt ein luxuriöses Leben und das obwohl er offiziell nur einen Minijob in einem Wettbüro hat. Plötzlich wird er tot in seiner Wohnung gefunden – ein Fall für die Kommissare Peter Faber (Jörg Hartmann) und Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger). Auch Kommissar Jan Pawlak hat eine Verbindung zu dem Wettbüro. Er verliert immer mehr die Kontrolle über sein Leben und häuft Wettschulden an.

Den Dienst schwänzt er immer öfter und er greift auch immer mehr zum Alkohol. Pawlak erkennt erst, dass er komplett am Abgrund angekommen ist, als ihm bewusst wird, dass er seine Tochter für immer verlieren könnte. Der anhaltende Sorgerechtsstreit mit seiner Schwiegermutter um seine Tochter bestimmt sein Leben, dann trifft er plötzlich eine Entscheidung.

Er legt seine Dienstmarke auf den Tisch in der Wache, schnappt sich sein Auto und fährt zu seiner Tochter. In einer rührenden Szene springt das kleine Mädchen in den Wagen und beide rasen davon. „Wir fahren nach Sevilla und suchen Mama“, erklärt Pawlak.

Tatort-Abschied mit Happy End

Ein Abschied, wie ihn sich Rick Okon offenbar gewünscht hat. Denn im Interview mit dieser Redaktion stellte der Schauspieler bereits klar, dass ein Serientod nie infrage kam. Nun nimmt der 34-Jährige auch auf Instagram offiziell Abschied von seiner Rolle und seinen Tatort-Fans. „Mach’s gut, Pawlak“, schreibt er kurz und knapp.

Die Reaktionen fallen eindeutig aus. Hier ein paar Kommentare:

„War wirklich ein würdiges Ende für Pawlak.“

„Ein schönes Ende, ich werde dich beim Tatort vermissen.“

„Schönes Ende – hatte schon Angst, dass Pawlak stirbt.“

„War ein schöner Abschied, aber leider ein Abschied….“

„So schade, aber immerhin mit Happy End.“