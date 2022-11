„Tatort“: Schlechte Nachrichten für die Fans – ARD gibt DAS bekannt

Wie heißt es so schön? Unverhofft kommt oft. Davon können die Fans der Krimi-Serie „Tatort“ mittlerweile ein Lied singen. Durch eine lange Sommerpause gab es in der ARD eine Zeit lang nur Wiederholungen der beliebten Serie zu sehen. Für viele Zuschauer glich das einer Katastrophe.

Nun verkündet die ARD die nächsten schlechten Neuigkeiten für alle „Tatort“-Fans. Denn wenn man einen genaueren Blick auf das Fernsehprogramm der nächsten Wochen wirft, fällt sofort auf, dass da was nicht ganz stimmt.

„Tatort“-Fans müssen sich mit Wiederholungen zufrieden geben

Tatsächlich zeigt die ARD am 1. Advent (27. November) wieder nur zwei Wiederholungen alter Folgen der Krimisendung. Und die Betonung liegt dabei auf alt: Der erste Fall aus Münster „Erkläre Chimäre“ kommt um 20.15 Uhr und wurde das erste Mal im Jahr 2015 ausgestrahlt. Der Fall des Münsteraner Ermittlerduos Thiel und Boerne ist also schon sieben Jahre alt.

Kurz danach zeigt der Sender den Tatort aus Stuttgart namens „Du allein“ aus dem Jahr 2020. Dort ermitteln Lannert und Bootz ermittelt in ihrem 25. Fall. Doch wieso gibt es an diesem Tag keine neuen Folgen?

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Tatort“ zeitgleich mit WM-Spiel von Deutschland

Der Grund: Zeitgleich läuft das Spiel Deutschland gegen Spanien im ZDF. Dadurch werden wohl viele Zuschauer dort einschalten, statt wie gewohnt am Sonntagabend in der ARD den neuen (bzw. alten) Tatort zu schauen.

Doch kein Grund zur Sorge! Die Sonntage davor zeigt die ARD brandneue Folgen des „Tatort“. Da werden die Zuschauer es eventuell verkraften, dass am ersten Advent nur die „alten Schinken“ gezeigt werden.

Mehr News:

So können sich die Fans schon am kommenden Sonntag (6. November) auf einen neuen Fall aus dem Schwarzwald freuen. Die vergangenen Folgen können in der ARD gestreamt werden.