Heute Abend im TV: Fan urteilt beim „Tatort“ sofort – „Vielversprechend“

Sonntagabend – in den Wohnzimmern flimmert der Fernseher. Wenn es 20.15 Uhr schlägt und die eingängige Melodie in der ARD ertönt, heißt es: Zeit für den neuen „Tatort.“ Der beliebte Krimi kehrt am 3. November mit einem Fall aus Dresden zurück.

Bei einer Verkehrskontrolle auf einer Landstraße fallen am helllichten Tag Schüsse – ein Polizist stirbt, ein zweiter wird lebensgefährlich verletzt. Statt ihren Kollegen zu helfen, fliehen zwei Polizistinnen vor dem Schusswechsel. Kommissarinnen Winkler, Gorniak und ihr Chef Schnabel übernehmen die Ermittlungen. Unter Hochdruck koordinieren sie eine großangelegte Suche nach dem Täter, der untertauchen kann.

Krimifans sind sich sicher: Die Story verspricht viel!

„Tatort“: Zuschauer haben klare Meinung

Der „Tatort“ ist längst mehr als nur Fernsehkost – im Netz wird er regelmäßig zum großen Gesprächsthema. Während es dabei nicht selten Kritik hagelt, finden sich auf X bereits freudige Kommentare zum neuen Fall. So halten User fest:

„Eine der wenigen Teams, die ich noch schaue. Hoffe eigentlich nur noch, dass die vielversprechende Folge hält, was sie verspricht, klingt aber gut. Nach der für mich größten ‚Tatort‘ Enttäuschung Anfang des Jahres wäre es schön, mal wieder was Gutes mit der Titelmelodie zu verknüpfen.“

„Der ‚Tatort‘ klingt durchgehend spannend.“

„Tatort“-Autor packt aus

Die Kernthematik des Dresdner-Falls erklärt Drehbuchautor Christoph Busche: „‚Unter Feuer‘ ist ein Polizeifilm, die Ermittlungen führen ins Innere der Polizei und daraus entsteht immer eine besondere Spannung“ Doch es geht auch um Gleichberechtigung, Familienprobleme – und die marode deutsche Infrastruktur.

Wer am Sonntagabend keine Zeit hat, um sich sein eigenes Urteil zu bilden, kann aufatmen: Die ARD lädt im Anschluss den neuen „Tatort“ in der Mediathek hoch.