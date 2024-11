ARD: Schock für „Rote Rosen“-Fans – nach 13 Jahren ist für IHN Schluss

Für ihn regnet’s „Rote Rosen“: Nach über einem Jahrzehnt verlässt ARD-Urgestein Hakim-Michael Meziani (57) die Serie!

Seit seinem ersten Auftritt in der 1.036. Folge hat der Schauspieler in seiner Rolle des Ben Berger die Herzen der Zuschauer im Sturm erobert. Mit seinem unverwechselbaren Charme und seinem strahlenden Lächeln war er der Mann, dem jede Frau der Serie zu Füßen lag. Doch nun, nach mehr als 13 Jahren, ist Schluss. Meziani will sich neuen Herausforderungen widmen und plant einen spektakulären Neuanfang.

ARD: Serienliebling steigt aus!

Für den 57-jährigen Schauspieler ist es kein leichter Abschied. „Es war wie ein Sechser im Lotto“, verriet Meziani der „Bild“. „Der Dreh bei ‚Rote Rosen‘ hat sich für mich nie wie Arbeiten angefühlt. Ich bin immer zum Job gefahren und habe gedacht: ‚Krass, und dafür kriege ich auch noch Geld!“ Doch nach fast 3.000 Folgen will er sich nun auf andere Dinge konzentrieren.

Meziani hat bereits Pläne für seine Zukunft. Neben der Schauspielerei hat er sich eine Rum-Brennerei aufgebaut – „Und jetzt arbeite ich quasi als Profi-Rummacher!“, erzählt er stolz. Eine spannende Karrierewende, die ihn in neue Gefilde führt! Sein Ausstieg hinterlässt eine große Lücke in der beliebten ARD-Telenovela, die seit 2006 die Zuschauer in Lüneburgs Geschichten eintauchen lässt.

Für Meziani war die Serie mehr als nur ein Job. Neben einem festen Gehalt hat man bei der ARD-Telenovela auch einen geregelten Alltag. „Ich konnte jeden Abend bei der Family zu Hause sein.“ Mit einem 16-jährigen Sohn namens Mika schätzt er die geregelten Arbeitszeiten, die ihm „Rote Rosen“ bot.

Bevor er zu „Rote Rosen“ kam, war Meziani kein Unbekannter im deutschen Fernsehen. In den Neunzigerjahren stand er in „Verbotene Liebe“ vor der Kamera und begeisterte die Zuschauer vier Jahre lang in „Marienhof“.