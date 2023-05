„Tatort“: ARD-Zuschauer schockiert – „Habe echt genug“

„Love is pain“ also Liebe bedeutet Schmerz, heißt der neue „Tatort“ aus Dortmund, den die ARD am Sonntagabend (23. April 2023) ausstrahlte. Und schmerzhaft wurde es zu Beginn des Krimis wirklich. Es ist spätabends, eine Straßenbahn fährt ins Stellwerk. Der Lokführer geht noch ein letztes Mal durch den Waggon. Nicht ahnend, dass es wirklich sein letztes Mal sein wird.

Auf einem Vierer sitzt ein junger Mann, die Cap tief ins Gesicht gezogen. Der Lokführer glaubt, dass er schläft, versucht den Fahrgast zu wecken. Plötzlich springt der auf, sticht dem Angestellten der Straßenbahn in den Bauch. Fünfmal. Der Mann sackt zusammen, stirbt noch im Waggon. Der blutige Beginn eines düsteren „Tatort“. Zu düster für manch ARD-Zuschauer.

„Tatort“ beginnt mit einer Messerstecherei

„Musste man das Messerstechen zeigen? Ich habe davon echt genug“, schreibt eine sichtlich mit der Fassung ringende Zuschauerin bei Twitter. Und ein anderer ergänzt: „Der ‚Tatort fängt ja schon mal Hardcore an. Aber ich glaube, sonst würde Faber gar nicht das Bett verlassen.“ Und ein Dritter klagt: „Aber sehr brutal.“

Brutal, und vor allem auch düster. Schließlich ist es „Tatort“ Nummer eins, nach Kommissar Fabers (gespielt von Jörg Hartmann) Rückkehr. Die Leitung der Mordkommission hat vorübergehend seine Kollegin Rosa Herzog (gespielt von Stefanie Reinsperger) übernommen. Ein schwerer Schlag für den eigenwilligen Ermittler, der sich zur Klärung der unklaren Jobsituation erst einmal mit der Staatsanwaltschaft anlegt.

Unklares Machtgefüge im Dortmund-„Tatort“

Sehr zur Belustigung des Publikums. „Faber geht der Arsch auf Grundeis, weil er nicht mehr Chef sein soll. Die Besoldungsgruppe bleibt, die Verantwortung geht, ist doch so schlecht nicht“, schreibt beispielsweise ein Zuschauer bei Twitter. Und ein anderer witzelt: „Teilen die sich eine Tasse oder sind sie beide der Boss?“

Der neue „Tatort – Love is Pain“ läuft am 23. April 2023 um 20.15 Uhr in der ARD und ist im Anschluss in der ARD-Mediathek abrufbar. Warum die neuen Folgen aus Dortmund wie der Beginn einer neuen Staffel sind, liest du hier.