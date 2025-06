„Tatort“: ARD verkündet es selbst – Zuschauer-Reaktionen sind eindeutig

Der Sonntagabend ist für alle Krimi-Fans stets dick und fett im Kalender markiert – denn dann flimmert ein neuer „Tatort“ über die ARD-Bildschirme! An diesem verlängerten Wochenende geht es aber sowohl am Sonntag (8. Juni) als auch am Pfingstmontag (9. Juni) spannend zur Sache. Während am Sonntag mit „Das Verhör“ eine Wiederholung aus dem Jahr 2022 läuft, ist am Montag das Dortmunder Ermittler-Duo mit einer neuen Folge am Start.

Damit die Zuschauer auch wissen, was da in der neuen Folge am Pfingstmontag auf sie zukommt, hat die ARD die neuste „Tatort“-Folge unter anderem auf Facebook angekündigt. Die Reaktionen der Zuschauer könnten eigentlich kaum eindeutiger sein.

„Tatort“-Fans sind völlig aus dem Häuschen als ARD es verkündet

Es gibt beliebte und weniger beliebte Ermittler-Teams unter den „Tatort“-Zuschauern – und das Dortmunder Ermittler-Duo zählt wohl zu Ersterem! Als die ARD den aktuellen Fall anteasert, häufen sich die positiven Kommentare unter dem Beitrag.

„Faber und Herzog ermitteln in einem neuen Fall aus Dortmund!“, kündigt die ARD an. Passend dazu wird ein Trailer-Video geteilt. „Feuer“ heißt der Fall, der an Pfingstmontag ab 20.15 Uhr gezeigt wird.

„Tatort“: Darum geht es in dem neuen Dortmunder Fall

„Geil, Ich freue mich. Faber ist der Coolste“, schreibt eine Person unter dem Beitrag in die Kommentarspalte. „Faber und Herzog, dieses Team finde ich mittlerweile richtig klasse. Freue mich darauf“ und „Endlich wieder Faber. Wird bestimmt ein klasse ‚Tatort‘, so wie immer aus Dortmund. Freu mich“, heißt es weiterhin.

In „Feuer“ wird eine Mutter mit einer Rauchvergiftung tot in ihrem Haus aufgefunden. Schnell ist klar, dass es sich bei dem Feuer um Brandstiftung handelt. Doch was ist das Motiv dafür? Das wollen die Dortmunder Ermittler herausfinden.