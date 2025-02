„Tatort“-Star plötzlich ganz privat: Der Abschied fiel schwer

Seit Jahrzehnten ist Andrea Sawatzki (61), besonders bekannt durch ihre langjährige Rolle als Frankfurter „Tatort“-Kommissarin in der ARD, im deutschen Fernsehen als beliebte Schauspielerin und Drehbuchautorin präsent.

Normalerweise steht sie für Schauspielrollen und Interviews vor der Kamera. Doch nun geben Andrea Sawatzki und ihr Ehemann Christian Berkel (67) in einem „Gala“-Interview ganz private Einblicke und lassen die Menschen an einer plötzlichen familiären Veränderung teilhaben.

„Tatort“-Star Andrea Sawatzki über private Veränderung

Genauso treu wie der Schauspielbranche ist die 61-Jährige auch ihrem Ehemann, Schauspieler Christian Berkel, verbunden. Seit 27 Jahren sind sie ein Paar, seit 2011 verheiratet. Das Schauspielduo hat zwei gemeinsame Söhne, Bruno und Moritz. Und genau die beiden sind jetzt der Grund, warum sich das Leben des Schauspiel-Ehepaares gehörig auf den Kopf gestellt hat. Denn beide sind nun in dem Alter, in dem man dem Elternhaus den Rücken kehrt.

Andrea Sawatzki erzählt ganz ehrlich: „Für mich war es sehr schmerzhaft, als sie weg waren. Das Haus ist so leer! Wir hatten früher immer ein Familienritual: gemeinsames Abendessen und dabei über Gott und die Welt reden. Anfangs, als Moritz und Bruno ausgezogen sind, dachte ich: Oje, was machen wir denn jetzt, wenn wir nicht mehr als Clan zusammensitzen? Aber das hat sich schnell gelegt.“

Auch Ehemann Christian spricht von einer „einschneidenden Veränderung“. Ob die beiden Hunde der Familie tatsächlich als Ersatz für die ausgezogenen Söhne herhalten können, wie es scherzhaft angedeutet wird, muss sich wohl erst noch zeigen.

„Tatort“-Star Andrea Sawatzki plant fürs Alter

Nach dem Auszug ihrer Söhne beginnen Andrea und Christian nun akribisch ihren zukünftigen Alterswohnsitz und das Leben im „leeren Nest“ zu planen. Fasziniert habe sie an dieser Stelle eine Dokumentation über ein Wohnmodell in Dänemark. Dort würden ältere Menschen in einer Wohngemeinschaft mit Tieren in einer ländlichen Region leben. Dabei wäre eine ausreichend Pflege durch Personal gewährleistet, das die Menschen nah und mit Herzblut versorge. Eben genau so ein Alterslebensmodell könne sie sich gemeinsam mit ihren Freunden und ihrem Ehemann vorstellen.

Doch bis es so weit ist, dürften noch einige Jahre ins Land gehen. Das Schauspieler-Ehepaar wird mit Sicherheit weiterhin das Fernsehen bereichern und viele Film- und Serienfans immer wieder aufs Neue vor der Kamera begeistern.