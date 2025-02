„Tatort“: Bitter für Fans! Zuschauer gucken in die Röhre – aus einem ernsten Grund

Zuletzt konnten sich Krimi-Fans der ARD-Reihe „Tatort“ über einen neuen Fall aus Dresden freuen. Die Episode „Herz der Dunkelheit“ lockte gute 8,25 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme mit einen Marktanteil von 28,4 Prozent.

Am Sonntag (09.02.) schauen die „Tatort“-Fans allerdings in die Röhre, denn es gibt eine Programmänderung in der ARD.

„Tatort“-Fans müssen stark sein

In dieser Woche wird keine neue „Tatort“-Folge im TV gezeigt, dafür aber eine Sendung, die bereits mit Hochspannung von Wählern der Bundesrepublik Deutschland erwartet wird: „Das TV-Duell: Scholz gegen Merz“.

Am 23. Februar sind Bundestagswahlen und die Sender ARD und ZDF produzieren am Sonntag gemeinsam das Duell zwischen dem amtierenden Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und dem Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU).

Im TV-Duell, das 90 Minuten lang ist, stellen sich beide Politiker den wichtigen Fragen zur Zukunft des Landes und debattieren live aus dem Studio in Berlin-Adlershof. Moderiert wird die Sendung von Sandra Maischberger (ARD) und Maybrit Illner (ZDF).

Eine Woche später, am 16. Februar, können sich Krimi-Begeisterte dann wieder auf eine neue „Tatort“-Folge freuen. Drehort der neuen Episode mit dem Titel „Vier Leben“ ist Berlin.

Spannend ist der neue Fall des Ermittlerteams Karow/Bonard aber mindestens genauso wie das TV-Duell der Spitzenpolitiker.

Das erwartet Fans im Berliner „Tatort“

Und darum geht’s im neuen „Tatort“ aus Berlin:

Mitten in Berlin nahe des U-Bahnhofs Friedrichstraße wird ein Mann aus weiter Entfernung von einem Scharfschützen erschossen. Für das Ermittlerteam Susanne Bonard (Corinna Harfouch) und Robert Karow (Mark Waschke) bedeutet das viel Druck, denn es steht ein hoher Staatsbesuch an. Die Innensenatorin ist zutiefst beunruhigt.

Bei dem Opfer handelt es sich um einen Jungpolitiker, der sich nach einer Affäre aus der Politik verabschiedet hat und mit dem Abzug deutscher Truppen aus Afghanistan ins Kreuzfeuer geraten war. Am Tag seiner Ermordung wollte er einem Journalisten ein Exklusiv-Interview geben.

Der neue Berliner „Tatort“ wird am 16. Februar um 20.15 Uhr in der ARD ausgestrahlt.