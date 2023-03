„Tatort“-Star Axel Prahl: Deutliches Statement – „Wir können auch anders“

Der „Tatort“ am Sonntag hat wohl in vielen deutschen Haushalten Tradition. Münster, Kiel, Dortmund, Köln – die ARD wird nicht müde, neue Städte ins Krimi-Universum mit aufzunehmen. Je nach Stadt variiert bekanntlich auch das Ermittler-Team und das kommt nicht immer gleich gut bei den Zuschauern an.

Auch „Tatort„-Star Axel Prahl durfte sich mit Sicherheit auch schon einiges an Kritik gefallen lassen. Jetzt macht der Schauspieler klar: „Wir können auch anders“. Gemeint ist damit allerdings nicht etwa eine Änderung im Drehbuch, sondern ein Thema, das langfristig für wesentlich mehr Gesprächsstoff sorgen dürfte, als ein vermeintlich schlechter „Tatort“.

„Tatort“-Star zeigt sich in ganz neuem Licht

„Wir können auch anders“ ist der Titel eines neuen ARD-Formats, das am Montagabend (20. März) im TV Premiere feierte und seitdem in der Mediathek abrufbar ist. Für die mehrteilige Doku-Serie hat der Sender deutsche Top-Stars vor die Kamera geholt, zu denen neben Axel Prahl auch Anke Engelke und Bjarne Mädel gehören.

Es ist „Eine spannende Reise zu beeindruckenden Lösungen für eine bessere Zukunft“, heißt es von der ARD. Geklärt werden Fragen wie nachhaltige Mobilität, wie aus leerstehenden Büros Wohnräume entstehen können, oder wie der Strom der Zukunft aussehen könnte.

„Tatort“ aus Köln dreht sich um brandaktuelles Thema

Es ist ein deutliches Statement von „Tatort“-Star Axel Prahl und seinen Kolleginnen und Kollegen in Richtung bewusstem und nachhaltigem Leben und die optimale Vorbereitung auf den neuen Krimi am Sonntag (26. März). In dem sieht man zwar nicht Prahl, dafür aber die Kollegen aus Köln.

In „Abbruchkante“ geht es um das Streitthema Tagebau und die Frage, was passiert mit denen, die für die Umstrukturierung ihre Heimat verlassen müssen. Eine Thematik, die im November 2022 noch jede Menge Menschen in Lützerath demonstrieren ließ. Die Kommissare Max Ballauf und Freddy Schenk sind in Alt-Bützenich unterwegs und versuchen in der, für einen geplanten Tagebau umgesiedelten Gemeinde, einen Kriminalfall aufzuklären. Keine leichte Aufgabe, immerhin hat die Umsiedlung zu einem Bruch in der Gemeinde geführt.