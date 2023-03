„Tatort“ Münster: ARD-Zuschauer deutlich – „Mal wieder“

Über die Qualität der „Tatort“-Filme lässt sich bekanntlich streiten. Insbesondere das Ermittlerteam aus Münster spaltet das ARD-Publikum. Der neue Fall von Hauptkommissar Frank Thiel (gespielt von Axel Prahl) und Professor Karl-Friedrich Boerne (gespielt von Jan Josef Liefers) sorgt umso mehr für Furore.

Es ist Sonntagabend (5. März) und während es sich ein Großteil der Deutschen mit einem neuen „Tatort“ auf der Couch gemütlich macht, diskutieren eingefleischte Fans wie jede Woche leidenschaftlich in den sozialen Medien darüber, ob der Film preiswürdig oder ein totaler Flop ist. Das Urteil der Facebook-Community fällt an diesem Wochenende eindeutig aus.

„Tatort“-Fans sind ganz aus dem Häuschen: „Wie in alten Zeiten!“

Die einen lieben den Münster-„Tatort“ für seinen Humor, die anderen empfinden ihn längst als zu albern. In „Magic Mom“ scheinen Axel Prahl und Jan Josef Liefers jedoch die richtigen Pointen getroffen zu haben, wie zahlreiche Kommentare bei Facebook deutlich machen:

„Für die Lachmuskeln war er gut.“

„Ein herrlich schräges, erfrischendes Script in diesem Münster-‚Tatort‘! Jeder Satz ein Knaller.“

„Der ‚Tatort‘ war mal wieder beste Unterhaltung.“

„Musste ein paarmal herzlich lachen = Ziel erfüllt. Viele versteckte Gags. Denke, die zünden erst richtig beim zweiten Anschauen.“

„Endlich wieder wie in alten Zeiten… Die Münsteraner sind zurück! Witz, Charme und Kult. Lange nicht mehr so gelacht und einfach nur Spaß gehabt.“

„Dieser ‚Tatort‘ war seit langem mal wieder ein richtig guter. Nicht so klamaukig wie sonst, sondern tatsächlich manchmal ganz schön witzig. Gut gemacht!“

„Ich fand ihn ganz lustig, typisch Münster halt.“

Es sind Wortwitze wie „Boerner“ und „Boerne-Out“, die dem ARD-Krimi augenscheinlich die angemessene Leichtigkeit verliehen haben. Wie ein treuer „Tatort“-Fan so schön sagt: „Wer von Münster echte Krimikost erwartet, ist da definitiv im falschen Film.“

In „Magic Mom“ übt die ARD Kritik an sogenannten „Momfluencerinnen“, also Influencerinnen, die ihren Alltag als Mutter zur Schau stellen, ihre Kinder dabei ungewollt in den Fokus rücken, da sie viele Klicks bringen und somit eine Menge Geld machen können. Für Thiel und Boerne ein unbekanntes Terrain, doch sie nehmen sich der Herausforderung an.

Der „Tatort: Magic Mom“ ist am 5. März ausgestrahlt worden. Ab sofort findest du den Film kostenlos in der ARD-Mediathek.