Lützerath: Erneute Protestaktion eskaliert! Polizei nimmt Greta Thunberg in Gewahrsam

Die Schlagzeilen um Lützerath reißen nicht ab: Eigentlich gilt das Dorf seit Montag (16. Januar) als geräumt. Doch rund um das Dorf finden weitere Protestaktionen statt. Mittendrin: Klima-Aktivistin Greta Thunberg! Und die musste jetzt in Polizeigewahrsam.

Die Polizei hat die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg zusammen mit einer Gruppe anderer Demonstranten bei einer Protestaktion in der Nähe von Lützerath in Gewahrsam genommen. Von der Sprecherin des Polizeipräsidiums Aachen, Dana Zimmermann, heißt es auf Nachfrage der Nachrichtenagentur AFP: „Die Gruppe befindet sich zur Identitätsfeststellung im Gewahrsam der Polizei“. Thunberg wurde dabei jedoch nicht namentlich genannt.

Lützerath: Erneut Demo rund um das Dorf

Allerdings vermeldeten Klima-Aktivisten die Festnahme von Thunberg. Insgesamt wurden rund 50 Personen in Gewahrsam genommen. Bis die Identitäten klar sind, müssen sie in Polizeigewahrsam bleiben. Wenn einige dies nicht wollten, „dann müssen alle warten“, sagte die Polizei-Sprecherin weiterhin.

Die in Gewahrsam genommenen Aktivisten waren an einer erneuten Demo gegen die Räumung von Lützerath und den Braunkohletagebau in der Region beteiligt. Dabei hätten einige, darunter auch die in Gewahrsam genommene Gruppe, sich „aus der Demonstration herausgelöst“ und seien „auf die Abbruchkante des Tagebaus zugelaufen“. Wie es mit ihnen weitergeht, wird entschieden, wenn die Identitäten geklärt sind.

Auf Bildern auf Social Media war Greta Thunberg zu sehen, wie sie von Polizisten weggetragen wird. Die Initiative „Alle Dörfer bleiben“ berichtete auf Twitter von der Thunberg-Festnahme. (mit AFP)