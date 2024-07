Fabian Hinrichs im „Tatort“: Gute News nach Ausstrahlung am Sonntag

Es ist Sommer … zwar – zumindest wettertechnisch – nicht besonders schön, dafür dürfen sich die Sportfans freuen. Schließlich folgt in diesem Jahr ein Highlight auf das andere. War da zunächst die Heim-EM, folgen nun die Olympischen Spiele in Paris. Doch wie so oft ist des einen Freud, des anderen Leid. Und so müssen die „Tatort“-Fans traditionell in den warmen Monaten auf neue Folgen verzichten.

Der Krimi-Durst der „Tatort“-Fans scheint aber so groß, dass selbst ältere Folgen gut ziehen. So auch der „Tatort: Warum“ mit Fabian Hinrichs in der Rolle des Kriminalhauptkommissars Felix Voss. Der ermittelte zusammen mit seiner Kollegin Paula Ringelhahn (gespielt von Dagmar Manzel) im Falle des Mordes des jungen IT-Spezialisten Lukas Keller.

Ordentliche Quoten für den „Tatort“ am Sonntag

Der wurde in der Nähe seines Sportclubs ohne erkennbares Motiv brutal ermordet. Nun müssen Felix Voss und Paula Ringelhahn ermitteln, wie es dazu kommen konnte und wieso sich Lukas‘ neue Freundin Mia Bannert in Todesangst befindet. Hat sie ein dunkles Geheimnis?

Und der Fall aus dem Jahr 2021 schien bei den Zuschauerinnen und Zuschauern gut anzukommen. So schalteten laut des Branchenmagazins „DWDL“ 5,86 Millionen Menschen am Sonntagabend (21. Juli 2024) ein. Ein starker Marktanteil von 25,1 Prozent. Vor allem für eine Wiederholung.

Ordentlich schnitt der „Tatort“ aber auch bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern ab. 0,71 Millionen Zusehende bedeuteten eine Quote von 15,8 Prozent. Reichweitenkönigin wurde sowohl bei den jungen Zuschauern, als auch im Gesamtpublikum jedoch die ARD-„Tagesschau“. So schalteten insgesamt 6,23 Millionen Menschen ein, was 28,4 Prozent Marktanteil bedeuteten. Bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern waren es 1,22 Millionen und damit 30,1 Prozent. An die Zahlen von vor einigen Tagen kommt die „Tagesschau“ damit zwar nicht heran, da war aber auch noch Europameisterschaft.