„Tagesthemen“ mit neuem Gesicht: SIE moderiert noch diesen Monat

Es war ein Schock für die Zuschauer, als Caren Miosga nach 16 Jahren ihren Abschied bei den „Tagesthemen“ verkündete. Vor wenigen Tagen war es so weit und die letzte Klappe mit ihr fiel in der Nachrichtensendung.

Jetzt können sich die „Tagesthemen“-Zuschauer aber schon bald auf ein neues Gesicht freuen. Denn noch in diesem Monat wird Miosgas Nachfolgerin offiziell das Amt vor der Kamera übernehmen.

„Tagesthemen“ feiert neues Gesicht

Jessy Wellmer steht bereits als Moderatorin in den Startlöchern. Am 30. Oktober soll laut Sender die erste „Tagesthemen“-Ausgabe mit der 43-Jährigen ausgestrahlt werden. Die ARD-Moderatorin freut sich bereits riesig, ein Teil des „Tagesthemen“-Teams zu sein:

„Es ist eine herausfordernde Zeit für den Nachrichtenjournalismus. Angesichts des Umbruchs, den die Welt erlebt, wollen die Menschen zuverlässige Informationen und Hintergründe. Den aktuellen politischen und gesellschaftlichen Wandel abzubilden, Zusammenhänge zu erklären und Nachrichten kritisch zu hinterfragen, ist eine essenzielle journalistische Aufgabe. Ich freue mich, dabei mit dem starken Team der Tagesthemen zusammenarbeiten zu dürfen.“

Jessy Wellmer moderiert nun die „Tagesthemen“. Foto: IMAGO/Rainer Unkel

Und auch der Intendant des Norddeutscher Rundfunkn, Joachim Knuth, sieht in Jessy Wellmer eine gute Besetzung. Sie habe ihr Können als Moderatorin und Autorin bereits unter Beweis stellen können, unter anderem in der Sportschau, im Mittagsmagazin, in Reportagen oder in ARD-Sondersendungen.

Zuletzt war Wellmer unter anderem bei der ARD-„Sportschau“ tätig, die sie seit 2014 moderierte. Am 30. September war sie dort zum letzten Mal zu sehen.

Die „Tagesthemen“ wird Jessy Wellmer künftig im Wechsel mit Ingo Zamperoni moderieren.