Susanne Daubner verliert vor laufender Kamera völlig die Fassung – Zuschauer reagieren deutlich

Seit Jahren steht ARD-Moderatorin Susanne Daubner vor der Kamera und präsentiert den Zuschauern die wichtigsten Nachrichten aus aller Welt. Im Laufe ihrer Karriere sind der 63-Jährigen dabei einige Patzer vor laufender Kamera passiert. So auch neulich in einer Ausgabe der „Tagesthemen“.

Es war ein Zwischenfall, den man als TV-Zuschauer eigentlich eher selten zu Gesicht bekommt. Moderatorin Susanne Daubner verlor in der Nachrichtensendung am Donnerstag (25. Juli) plötzlich völlig die Fassung – und das vor laufenden Kameras. Was war geschehen?

Susanne Daubner: Panne im Live-TV

Die Nachrichtensendungen der öffentlich-rechtlichen Sender sind für ihre Seriosität bekannt. Doch am Donnerstagabend (25. Juli) kommt es in der ARD bei den „Tagesthemen“ zu einem Zwischenfall, der mit Ernsthaftigkeit wohl eher weniger zu tun hat.

Als Susanne Daubner über die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen spricht, überkommt sie plötzlich ein Lachanfall. Wie „T-online“ berichtet ist Daubners Kollegin Jessy Wellmer an dem Lacher schuld. Denn diese funkt während der Moderation dazwischen und bringt die 63-Jährige damit aus dem Konzept. Die Fans reagieren deutlich auf diese Bilder.

Susanne Daubner wird im Netz gefeiert

Auf Instagram feiern die Zuschauer den sympathischen Lachanfall der Moderatorin. Die Kommentare sprechen dabei Bände:

„Und schon hab ich gute Laune, die Frau ist eine Legende!“

„Ist das herrlich, Frau Daubner ist großartig.“

„Diesen Clip zusehen, hat mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert.“

„Susanne, einfach klasse! Ich liebe ihre Lachanfälle!! Das ist so authentisch und sympathisch einfach! Wer da nicht mitlacht geht zum Lachen auch in den Keller!“

