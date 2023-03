„Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers muss improvisieren – DAVON bekamen die Zuschauer nichts mit

Judith Rakers nahm sich im Urlaub bewusst Zeit für sich. Zwei Wochen lang herrschte Sendepause – auch auf ihren Social Media Accounts. Kaum ist die „Tagesschau“-Sprecherin zurück im Arbeitsalltag, geht der Stress wieder los.

Auf Instagram meldete sich Judith Rakers nun bei ihren Followern zurück. Dabei plauderte sie direkt mal aus dem Nähkästchen. Denn bei ihrem Rückflug nach Bremen kam es zu einer Panne – und das ausgerechnet kurz vor ihrer Sendung.

„Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers muss improvisieren

In ihrem neuesten Beitrag erklärt Judith Rakers, dass sie sich eigentlich schon längst wieder melden wollte. Doch ein regelrechter Job-Marathon ließ die Blondine einfach nicht dazu kommen. Von der Tagesschau über eine Preisverleihung in Berlin, einer Quiz-Aufzeichnung in München bis zur Talkshow in Bremen – der Kalender der Moderatorin ist schon wieder bis oben hin voll.

Heißt auch, dass die Zeiten zwischen den Auftritten eng getaktet sind. Pannen, wie sie der 47-Jährigen bei ihrer Landung am Flughafen Bremen passiert sind, kann sie daher eigentlich gar nicht gebrauchen. „Mein Koffer war (wie die Koffer von etwa 90 anderen in meinem Flieger) nicht eingeladen worden in München und ich stand in Bremen ohne Gepäck“, berichtet sie auf Instagram.

Stress pur kurz vor Sendestart

Ein mittelschweres Desaster, denn in dem Koffer befand sich auch ihr Outfit für ihre Talkshow „3nach9“ im NDR. Und bis zur Sendung blieb der Moderatorin nicht mehr viel Zeit. Doch Trübsal blasen war nicht, es musste schnell ein Alternativplan her. „Also mussten wir vor der Sendung noch ganz schnell was zum Anziehen besorgen: die Bluse mit Hund, Hose, Schuhe. In maximal kurzer Zeit. Das war am Ende nicht „uff“, sondern „Wuff““, kann Judith Rakers im Nachhinein offensichtlich schon wieder lachen.

Auf dem Bild strahlt sie mit der Hundebluse in die Kamera. Na, das ist ja nochmal gut gegangen. Aber auf den Stress hätte die „Tagesschau“-Sprecherin so kurz nach ihrem Urlaub wohl auch gerne verzichtet.